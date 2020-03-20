Правительство подготовило новый план поддержки населения и отраслей из-за коронавируса

Правительство подготовило антикризисный план поддержки экономики в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, зарубежным лекарствам упростят доступ на рынок в России, рост цен на продукты будет постоянно отслеживаться властями, а туристические и строительные фирмы, а также предприниматели (малый и средний бизнес), пострадавшие от COVID-19, получат поддержку от государства.





О документе, состоящем из четырех разделов, сообщают «Ведомости» и РБК. В частности, это: поддержка граждан и обеспечение регионов товарами первой необходимости; помощь отраслевым компаниям, оказавшимся в трудном положении из-за COVID-19; поддержка предпринимателей, а также общесистемные меры.





Отмечается, что помощь государства в первую очередь будет направлена в моногорода: власти планируют контролировать ситуацию на рынках труда. В случае если человек лишился источника доходов из-за ситуации с коронавирусом, для него будут организованы курсы повышения квалификации, а также общественные работы.





Особое внимание уделяется лекарствам и медицинским материалам. В частности, иностранным препаратам упростят доступ на российский рынок (на определенные медизделия установят нулевую ввозную пошлину), а часть привилегий для производителей лекарств из России на государственных торгах будут отменены. РБК отмечает, что в последнем случае имеется в виду временная отмена правила «третий лишний», когда иностранный препарат не закупают, если два российских производителя предлагают похожий продукт.





Также будет установлен мониторинг роста цен на продукты и товары первой необходимости. Власти помогут компаниям с кредитными обязательствами, чтобы те могли обеспечить магазины и склады всем необходимым, и упростят импорт. Например, ввозные таможенные пошлины будут нулевыми (перечень этой продукции будет утвержден отдельно), а экспорт будет ограничен, если этого потребует ситуация.





Кроме объявленных ранее мер поддержки со стороны государства (запрет на таможенные и налоговые проверки, приостановка банкротств, налоговые каникулы и так далее), появятся новые. В частности, транспортным и туристическим компаниям компенсируют убытки, а также окажут помощь пострадавшим спортивным учреждениям и лизинговым фирмам.





Для предпринимателей (малый и средний бизнес) предполагается ввести трехмесячную отсрочку по уплате страховых взносов и ввести временный запрет (или отсрочку) на плату за аренду государственной площади. Компаниям-застройщикам, у которых упали продажи на первичном рынке, власти субсидируют ставки кредитов по проектному финансированию.





﻿17 марта правительство и Центробанк объявили о новых мерах поддержки экономики для минимизации последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них — антикризисный фонд размером в 300 миллиардов рублей, а также отсрочка взыскания налогов для авиа- и туристических компаний.





Кабмин примет решение о выплатах по больничным листам гражданам, оказавшимся на обязательном карантине. По мере необходимости будет оказана поддержка регионам. Власти планируют оповещать россиян о ситуации с коронавирусом онлайн, в том числе через соцсети.