Бронзовый маршал Жуков будет отдавать честь на Манежной площади до 9 мая

«Состояние памятника требуют серьезных реставрационных работ в условиях мастерских. Работы были по графику запланированы на март. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, было решено заменить его копией этого памятника, выполненного также Клыковым [автором демонтированного памятника Жукову]», — рассказал «Российской газете» Емельянов.





Он согласился, что новый памятник советскому маршалу отличается от прежнего, но подчеркнул, что это «авторская копия». Емельянов также отметил, что позже будет демонтирована и копия, потому что и постамент под памятником нуждается в реставрации.





Он также затруднился ответить, как долго продлятся работы по восстановлению. «Надеюсь, что к 9 мая работы завершим, будет странно в праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны», — сказал он.