Бронзовый маршал Жуков будет отдавать честь на Манежной площади до 9 мая

В Москве на Манежной площади демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову и заменили его новым. Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заявил, что демонтаж монумента связан с реставрационными работами и прежний памятник вернется на место, скорее всего, уже к 9 мая.
«Состояние памятника требуют серьезных реставрационных работ в условиях мастерских. Работы были по графику запланированы на март. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, было решено заменить его копией этого памятника, выполненного также Клыковым [автором демонтированного памятника Жукову]», — рассказал «Российской газете» Емельянов.
Он согласился, что новый памятник советскому маршалу отличается от прежнего, но подчеркнул, что это «авторская копия». Емельянов также отметил, что позже будет демонтирована и копия, потому что и постамент под памятником нуждается в реставрации.
Он также затруднился ответить, как долго продлятся работы по восстановлению. «Надеюсь, что к 9 мая работы завершим, будет странно в праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны», — сказал он.
Ранее стало известно, что на Манежной площади демонтировали четырехметровый бронзовый памятник маршалу Жукову. Как отмечает «Интерфакс», никаких плакатов о том, что на площади должны проводиться работы, нет. Дочь маршала Эра Жукова, как пишут «Известия», заявила, что не знала о замене памятника и очень удивлена этому решению.
Новая скульптура, как и прежде, изображает маршала сидящим на коне. Но теперь его правая рука не опущена вниз, а отдает воинскую честь, а конь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.
Место для оригинального памятника Жукову, авторами которого были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев, выбирал бывший президент России Борис Ельцин. Монумент был установлен в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.