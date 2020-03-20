Новости
Новости
St
Бронзовый маршал Жуков будет отдавать честь на Манежной площади до 9 мая
Новости

Бронзовый маршал Жуков будет отдавать честь на Манежной площади до 9 мая

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что прежний монумент будет отреставрирован

В Москве на Манежной площади демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову и заменили его новым. Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заявил, что демонтаж монумента связан с реставрационными работами и прежний памятник вернется на место, скорее всего, уже к 9 мая.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Состояние памятника требуют серьезных реставрационных работ в условиях мастерских. Работы были по графику запланированы на март. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, было решено заменить его копией этого памятника, выполненного также Клыковым [автором демонтированного памятника Жукову]», рассказал «Российской газете» Емельянов.


Он согласился, что новый памятник советскому маршалу отличается от прежнего, но подчеркнул, что это «авторская копия». Емельянов также отметил, что позже будет демонтирована и копия, потому что и постамент под памятником нуждается в реставрации.


Он также затруднился ответить, как долго продлятся работы по восстановлению. «Надеюсь, что к 9 мая работы завершим, будет странно в праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны», сказал он.



Ранее стало известно, что на Манежной площади демонтировали четырехметровый бронзовый памятник маршалу Жукову. Как отмечает «Интерфакс», никаких плакатов о том, что на площади должны проводиться работы, нет. Дочь маршала Эра Жукова, как пишут «Известия», заявила, что не знала о замене памятника и очень удивлена этому решению.



Новая скульптура, как и прежде, изображает маршала сидящим на коне. Но теперь его правая рука не опущена вниз, а отдает воинскую честь, а конь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.


Место для оригинального памятника Жукову, авторами которого были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев, выбирал бывший президент России Борис Ельцин. Монумент был установлен в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. 


#жуков #памятник #ссср #россия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии