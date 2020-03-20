Песков пообещал включение «подушки безопасности» после падения цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цена в 25 долларов за баррель нефти марки Brent неблагоприятна для России, но не катастрофична. У страны есть подушка безопасности, она включится, когда будет нужно, и обеспечит выполнение всех социальных обязательств, подчеркнул он.





Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, назвавшего цену в 25 долларов за баррель нефти Brent катастрофической для России. «Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, — отреагировал пресс-секретарь президента. — Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее».





Песков напомнил о временах, когда цена на нефть «была еще ниже». Сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на год и более, кроме того, прогнозы могут быть неточными, добавил он.





«Бюджет РФ посчитан по 42 доллара [за баррель], поэтому, конечно, эта цена [25 долларов] для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится», — пообещал он.





20 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку (минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ) на уровне 6%. «В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором», — говорится в сообщении регулятора.





Инфляция в 2020 году может превысить целевой показатель 4%, но к 2021 году она должна вернуться на этот уровень, предполагают в Банке России.





Ранее 20 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил , что российские нефтяные компании накопили «подушку безопасности», у них хороший запас прочности. У Минфина нет беспокойств из-за снижения цен на энергоресурсы, добавил он.





Цена за баррель нефти марки Brent 20 марта выросла на 3,4% (до 29,3 доллара), а стоимость нефти WTI возросла на 5% (до 27,24 доллара). 18 марта цена на нефть Brent падала до показателей 2003 года — она составила 24,96 доллара.





Обвал цен на нефтяном рынке произошел из-за развала сделки ОПЕК+ с Россией и не входящими в союз странами, а также из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Как писала газета The Wall Street Journal, в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планируют вмешаться Соединенные Штаты, для того чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.