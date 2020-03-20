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ЦБ рекомендовал банкам смягчать условия кредитов россиянам, заразившимся коронавирусом
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ЦБ рекомендовал банкам смягчать условия кредитов россиянам, заразившимся коронавирусом

Мера направлена на поддержку реального сектора экономики, считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова

Мера направлена на поддержку реального сектора экономики, считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda
Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda

Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам россиянам, заразившимся коронавирусом. Это направлено на поддержку реального сектора экономики, рассказала Daily Storm главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова. Кроме того, в ЦБ снизили предельный размер комиссии за переводы денег через Систему быстрых платежей (СБП).


«Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения», — указывается в заявлении пресс-службы Центробанка.


Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова также подчеркнула, что рекомендация ЦБ банкам — «часть реакции на коллапс финансовых рынков». По мнению эксперта, поставленные перед кредитными организациями «вполне выполнимы». С особым воодушевлением предложение ЦБ должны встретить компании-заемщики, отметила Орлова.


«Это мера, позволяющая ЦБ (который смягчил подходы к формированию резервов на уровне банковского сектора) трансформировать поддержку экономики страны в реальный сектор, — пояснила Орлова. — У банков есть альтернатива: либо договариваться с компаниями, у которых сейчас могут быть какие-то разрывы ликвидностей, либо фактически делать их банкротами. Но банки не заинтересованы в банкротстве заемщиков, поскольку просто не получат платежей по своим кредитам».


При этом среди людей, которых затронула волна реструктуризации, встречаются те, кто сознательно берут себе «каникулы», чтобы увильнуть в будущем от погашения задолженности, рассказал Daily Storm источник в «Локо-Банке»: «За условные три месяца, пока заемщика трогать не будут и он снова не выйдет на внушительную просрочку, — он избавляется от всех активов, с которыми мог бы работать банк. То есть, продает все, что можно и остается гол как сокол. И когда при невыполнении условий банк приходит к заемщику — брать у физлица нечего».


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Стоит ли менять рубли на доллары?

Ведущие экономисты России посоветовали россиянам не поддаваться всеобщему финансовому психозу 17 марта 2020
Dailystorm - Стоит ли менять рубли на доллары?

Центробанк рекомендовал кредиторам вплоть до 30 сентября 2020 года не обращать взысканий на заложенное по кредитам недвижимое имущество в случае нарушения заемщиками своих обязательств. При этом страховым компаниям также поступило предложение от ЦБ идти навстречу заболевшим COVID-19 клиентам в случае поступления от них просьб об отсрочках платежей и не взимать с физлиц штрафов и пеней за нарушение договора.


Также ЦБ решил снизить предельные размеры комиссии, взимаемой за перевод средств через Систему быстрых платежей (СБП). С 1 мая все переводы через СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны производиться банками бесплатно. При превышении суммы разрешено взимать комиссию в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.


Кроме того, ЦБ также прорабатывают вопрос ограничения максимальных комиссий за эквайринг — эта мера направлена на бесперебойные покупки продуктами и лекарств россиянами без посещения магазинов: «В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок».


Кризис новый, мемы старые

Стоит ли переживать из-за резкого падения рубля и когда все придет в норму? 10 марта 2020
Dailystorm - Кризис новый, мемы старые

Система быстрых платежей — сервис, где физлица могут мгновенно переводить деньги, используя номер телефона, себе или другим лицам, даже если их счета открыты в разных банках. Главное, чтобы эти банки были подключены к СПБ. Всего в системе 40 участников.


По состоянию на 20 марта общее число заболевших в мире COVID-19 составляет 242 726 человек, скончались 9870 (из них в Италии — 3405), выздоровели 85 676 человек. Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России общее число заболевших — 199 человек, девять из них выздоровели. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.


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