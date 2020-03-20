ЦБ рекомендовал банкам смягчать условия кредитов россиянам, заразившимся коронавирусом

Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам россиянам, заразившимся коронавирусом. Это направлено на поддержку реального сектора экономики, рассказала Daily Storm главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова. Кроме того, в ЦБ снизили предельный размер комиссии за переводы денег через Систему быстрых платежей (СБП).





«Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения», — указывается в заявлении пресс-службы Центробанка.





Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова также подчеркнула, что рекомендация ЦБ банкам — «часть реакции на коллапс финансовых рынков». По мнению эксперта, поставленные перед кредитными организациями «вполне выполнимы». С особым воодушевлением предложение ЦБ должны встретить компании-заемщики, отметила Орлова.





«Это мера, позволяющая ЦБ (который смягчил подходы к формированию резервов на уровне банковского сектора) трансформировать поддержку экономики страны в реальный сектор, — пояснила Орлова. — У банков есть альтернатива: либо договариваться с компаниями, у которых сейчас могут быть какие-то разрывы ликвидностей, либо фактически делать их банкротами. Но банки не заинтересованы в банкротстве заемщиков, поскольку просто не получат платежей по своим кредитам».





При этом среди людей, которых затронула волна реструктуризации, встречаются те, кто сознательно берут себе «каникулы», чтобы увильнуть в будущем от погашения задолженности, рассказал Daily Storm источник в «Локо-Банке»: «За условные три месяца, пока заемщика трогать не будут и он снова не выйдет на внушительную просрочку, — он избавляется от всех активов, с которыми мог бы работать банк. То есть, продает все, что можно и остается гол как сокол. И когда при невыполнении условий банк приходит к заемщику — брать у физлица нечего».