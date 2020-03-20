Кремль признал дефицит медицинских масок в стране

В России из-за распространения коронавирусной инфекции действительно наблюдается дефицит медицинских масок и антисептиков, заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков. По его словам, чтобы решить проблему с нехваткой медизделий, предприятия-производители работают в круглосуточном режиме.





«Действительно с этим есть проблемы. Вы знаете, что и правительство говорит, что работают в круглосуточном режиме предприятия, которые производят эти санитайзеры и маски. Наращивается производство», — сообщил журналистам Песков.





На текущий момент, отметил глава пресс-службы президента России, проблем с нехваткой защитных масок и медицинских материалов не испытывают врачи, таможенники, сотрудники аэропортов и пограничники.





«Для тех, кто работает с больными, для тех, кто обследует население, забирает анализы, кто стоит на границе, встречает пассажиров самолетов, другого транспорта, приезжающих из опасных стран, — для них действительно никаких проблем нет. Они обеспечиваются в первую очередь», — подчеркнул Песков.





По его словам, во всем мире наблюдается дефицит антисептических средств и защитных масок. На вопрос о том, когда их количество будет достаточным, пресс-секретарь президента ответил, что эти замечания нужно адресовать оперативному штабу по контролю за распространением инфекции.





18 марта заместитель Минпромторга Виктор Евтухов заявил журналистам, что нехватка медицинских масок и материалов в аптеках в ближайшее время будет устранена.





17 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения эпидемий. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



