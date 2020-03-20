Кремль признал дефицит медицинских масок в стране

В России из-за распространения коронавирусной инфекции действительно наблюдается дефицит медицинских масок и антисептиков, заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков. По его словам, чтобы решить проблему с нехваткой медизделий, предприятия-производители работают в круглосуточном режиме.
«Действительно с этим есть проблемы. Вы знаете, что и правительство говорит, что работают в круглосуточном режиме предприятия, которые производят эти санитайзеры и маски. Наращивается производство», — сообщил журналистам Песков.
На текущий момент, отметил глава пресс-службы президента России, проблем с нехваткой защитных масок и медицинских материалов не испытывают врачи, таможенники, сотрудники аэропортов и пограничники.
«Для тех, кто работает с больными, для тех, кто обследует население, забирает анализы, кто стоит на границе, встречает пассажиров самолетов, другого транспорта, приезжающих из опасных стран, — для них действительно никаких проблем нет. Они обеспечиваются в первую очередь», — подчеркнул Песков.
По его словам, во всем мире наблюдается дефицит антисептических средств и защитных масок. На вопрос о том, когда их количество будет достаточным, пресс-секретарь президента ответил, что эти замечания нужно адресовать оперативному штабу по контролю за распространением инфекции.
18 марта заместитель Минпромторга Виктор Евтухов заявил журналистам, что нехватка медицинских масок и материалов в аптеках в ближайшее время будет устранена.
17 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения эпидемий. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы заявил, что дефицит масок и антисептических гелей, который наблюдается по стране в последнее время, вызван не столько ажиотажем среди населения, сколько действиями перекупщиков, которые продают эти товары «небольшими партиями по многократно завышенным ценам». По его словам, на рост стоимости медицинских изделий жалуются не только граждане, но и власти регионов.