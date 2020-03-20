Мишустин рассказал, что российские ученые создали шесть препаратов от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что российские ученые создали шесть препаратов от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас проводятся их испытания, глава правительства рассчитывает, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность и безопасность лекарств. Ученые работали над созданием препаратов круглосуточно, заявил он.





«В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время — за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, цитата по ТАСС.





Главная цель — не допустить массового распространения заболевания, для этого власти будут «контролировать ситуацию буквально в режиме нон-стоп, на опережение», подчеркнул он.





Ранее 20 марта в администрации президента России признали , что в стране действительно наблюдается дефицит медицинских масок и антисептических средств. Чтобы решить проблему с нехваткой медтоваров, предприятия работают в круглосуточном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения. По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств.