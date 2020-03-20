Прилетевший из Швейцарии глава Якутской топливно-энергетической компании заразил коллег COVID-19

В Якутии выявлены шесть новых больных коронавирусом. Один из заболевших — директор Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрей Коробов. Он вернулся из Швейцарии в Москву, а оттуда вылетел в Якутск. После возвращения в Россию он не самоизолировался — московские пограничники посоветовали ему не уходить на карантин. В Якутске Коробов заразил пятерых коллег.





«Безусловно, как руководитель большой компании я чувствую социальную ответственность, по прилете уточнил у пограничной службы, нужно ли уходить на карантин. Швейцарии в тот момент не было в списке рекомендованных стран. 11 марта прилетел в Якутск, а через несколько дней, как только почувствовал недомогание, сразу же самоизолировался и вызвал врачей», — приводит слова Коробова пресс-служба компании ЯТЭК.





11 марта Коробов вышел на работу, но после того как почувствовал недомогание, самоизолировался и вызвал врачей, о чем и сообщил 19 марта сайт ЯТЭК. Позже в тот же день пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова в комментарии РБК подтвердила заболевание коронавирусом у Коробова.





Инфицирование COVID-19 шести человек в Якутии 20 марта подтвердила вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем Telegram-канале. В тот же день руководитель Управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева сообщила о мерах профилактики в отношении сотрудников ЯТЭК.





«Самое ближнее окружение — 38 человек, они все под медицинским наблюдением. Либо в стационаре или же в обсерваторе. По остальным работникам ЯТЭК — по списку 114 человек, — рассказала Игнатьева. — По ним работа продолжается. В частности, в инфекционном стационаре находятся 13 человек. В обсерватор мы вчера определили 44 сотрудника, и сегодня эта работа будет продолжена. В некоторых случаях оставляем людей на дому, таких 11 человек».