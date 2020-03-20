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Глава РЭО предложил штрафовать операторов за смешивание раздельно собранного мусора
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Глава РЭО предложил штрафовать операторов за смешивание раздельно собранного мусора

Когда отходы из баков сваливаются в одну машину, это подрывает доверие россиян к мусорной реформе, считает Илья Гудков

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Илья Гудков обратил внимание, что ряд региональных операторов при транспортировке отходов сваливают их из всех контейнеров в один мусоровоз. С такими жалобами обращаются в РЭО местные жители. По мнению Гудкова, недобросовестная работа операторов должна наказываться крупными штрафами.


«В систему «РЭО Радар» поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учетом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом, — цитирует Гудкова телеканал «360». — Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия».


Гендиректор РЭО пояснил, что некоторые операторы в регионах РФ экономят на транспортировке мусора, поскольку «дешевле отправить одну машину, чем две разные». Такие действия подрывают доверие россиян к мусорной реформе, полагает Гудков.


«Введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе, — добавил он. — Более того, жители могут перестать сортировать мусор перед выбрасыванием. Все это может привести к снижению процента отходов, которые можно переработать».


Отмечается, что для введения запрета смешивать мусор на законодательном уровне необходимо утвердить порядок раздельного сбора отходов субъектами страны. Это уже сделано в столице, Московской области, Мордовии и Нижегородской области, где установлено от двух до пяти баков на каждой площадке. По информации телеканала «360», жителей некоторых регионов поощряют за раздельный сбор мусора снижением платы за вывоз ТКО.


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Минприроды попросило 12 миллиардов рублей на закупку мусорных контейнеров для регионов

Доступ к системам раздельного сбора отходов сейчас имеют более 27 миллионов горожан в России, или 18,5% населения страны 16 марта 2020
Dailystorm - Минприроды попросило 12 миллиардов рублей на закупку мусорных контейнеров для регионов

В марте 2020 года стало известно, что Минприроды попросило Министерство финансов выделить из федерального бюджета 12 миллиардов рублей на закупку и установку контейнеров для раздельного и смешанного сбора мусора в регионах. Нехватка специальных баков для отходов достигала 750 тысяч штук по всей стране, пояснили в ведомстве. При этом глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов признался в интервью РБК, что многие площадки с ТКО сейчас «похожи на форменное убожество»: «Особенно в сельской местности. Из-за нехватки современных контейнеров [площадки ] больше похожи на свалки, навалы мусора».


Глава РЭО в феврале посетовал, что в стране 11 операторов, занимающиеся вывозом мусора в регионах, оказались на грани банкротства. По словам Гудкова, «причина проблем разная», однако компаниям помогают власти регионов: «Власти этих субъектов [где работают компании с риском банкротства] активно вовлечены в этот процесс. В случае банкротства или ухода с рынка регоператоров они должны будут подключить собственные муниципальные учреждения, которые не допустят перерывов в оказании услуг населению». Он рассказал, что на конец 2019 года в целом по России собираемость платежей за обращение с отходами составила 79,4%. Самый высокий ее процент среди регионов, более 90% — в Курской и Липецкой областях и Татарстане.


Глава РЭО: Мусорные операторы 11 регионов оказались на грани банкротства

Осенью 2019 года таких компаний было 21 25 февраля 2020
Dailystorm - Глава РЭО: Мусорные операторы 11 регионов оказались на грани банкротства

Доступ к системам раздельного сбора мусора сейчас имеют более 27 миллионов горожан в РФ, или 18,5% ее населения, сообщили в организации «Гринпис России». Это более чем в два раза превышает показатели 2019 года. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору наблюдается в Москве, Подмосковье, Твери, а также в Татарстане. По итогам 2019 года россияне заплатили за вывоз отходов 180 миллиардов рублей, заявили в Минприроды. Средний платеж за вывоз мусора составлял 120-130 рублей в месяц на человека.


Так называемая мусорная реформа (реформа отрасли по обращению с отходами) началась 1 января 2020 года. Ее цель — снижение количества незаконных свалок и объемов мусора, вывозимого на полигоны. Кроме того, основные показатели отображены в нацпроекте «Экология»: в частности, к 2024 году на переработку будет отправляться до 36% отходов (вместо 7% в 2019 году).


#мусор #россия #штраф #илья гудков #рэо
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