Глава РЭО предложил штрафовать операторов за смешивание раздельно собранного мусора

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Илья Гудков обратил внимание, что ряд региональных операторов при транспортировке отходов сваливают их из всех контейнеров в один мусоровоз. С такими жалобами обращаются в РЭО местные жители. По мнению Гудкова, недобросовестная работа операторов должна наказываться крупными штрафами.





«В систему «РЭО Радар» поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учетом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом, — цитирует Гудкова телеканал «360» . — Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия».





Гендиректор РЭО пояснил, что некоторые операторы в регионах РФ экономят на транспортировке мусора, поскольку «дешевле отправить одну машину, чем две разные». Такие действия подрывают доверие россиян к мусорной реформе, полагает Гудков.





«Введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе, — добавил он. — Более того, жители могут перестать сортировать мусор перед выбрасыванием. Все это может привести к снижению процента отходов, которые можно переработать».





Отмечается, что для введения запрета смешивать мусор на законодательном уровне необходимо утвердить порядок раздельного сбора отходов субъектами страны. Это уже сделано в столице, Московской области, Мордовии и Нижегородской области, где установлено от двух до пяти баков на каждой площадке. По информации телеканала «360», жителей некоторых регионов поощряют за раздельный сбор мусора снижением платы за вывоз ТКО.