Глава РЭО предложил штрафовать операторов за смешивание раздельно собранного мусора

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Илья Гудков обратил внимание, что ряд региональных операторов при транспортировке отходов сваливают их из всех контейнеров в один мусоровоз. С такими жалобами обращаются в РЭО местные жители. По мнению Гудкова, недобросовестная работа операторов должна наказываться крупными штрафами.
«В систему «РЭО Радар» поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учетом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом, — цитирует Гудкова телеканал «360». — Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия».
Гендиректор РЭО пояснил, что некоторые операторы в регионах РФ экономят на транспортировке мусора, поскольку «дешевле отправить одну машину, чем две разные». Такие действия подрывают доверие россиян к мусорной реформе, полагает Гудков.
«Введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе, — добавил он. — Более того, жители могут перестать сортировать мусор перед выбрасыванием. Все это может привести к снижению процента отходов, которые можно переработать».
Отмечается, что для введения запрета смешивать мусор на законодательном уровне необходимо утвердить порядок раздельного сбора отходов субъектами страны. Это уже сделано в столице, Московской области, Мордовии и Нижегородской области, где установлено от двух до пяти баков на каждой площадке. По информации телеканала «360», жителей некоторых регионов поощряют за раздельный сбор мусора снижением платы за вывоз ТКО.
В марте 2020 года стало известно, что Минприроды попросило Министерство финансов выделить из федерального бюджета 12 миллиардов рублей на закупку и установку контейнеров для раздельного и смешанного сбора мусора в регионах. Нехватка специальных баков для отходов достигала 750 тысяч штук по всей стране, пояснили в ведомстве. При этом глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов признался в интервью РБК, что многие площадки с ТКО сейчас «похожи на форменное убожество»: «Особенно в сельской местности. Из-за нехватки современных контейнеров [площадки ] больше похожи на свалки, навалы мусора».
Глава РЭО в феврале посетовал, что в стране 11 операторов, занимающиеся вывозом мусора в регионах, оказались на грани банкротства. По словам Гудкова, «причина проблем разная», однако компаниям помогают власти регионов: «Власти этих субъектов [где работают компании с риском банкротства] активно вовлечены в этот процесс. В случае банкротства или ухода с рынка регоператоров они должны будут подключить собственные муниципальные учреждения, которые не допустят перерывов в оказании услуг населению». Он рассказал, что на конец 2019 года в целом по России собираемость платежей за обращение с отходами составила 79,4%. Самый высокий ее процент среди регионов, более 90% — в Курской и Липецкой областях и Татарстане.
Доступ к системам раздельного сбора мусора сейчас имеют более 27 миллионов горожан в РФ, или 18,5% ее населения, сообщили в организации «Гринпис России». Это более чем в два раза превышает показатели 2019 года. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору наблюдается в Москве, Подмосковье, Твери, а также в Татарстане. По итогам 2019 года россияне заплатили за вывоз отходов 180 миллиардов рублей, заявили в Минприроды. Средний платеж за вывоз мусора составлял 120-130 рублей в месяц на человека.
Так называемая мусорная реформа (реформа отрасли по обращению с отходами) началась 1 января 2020 года. Ее цель — снижение количества незаконных свалок и объемов мусора, вывозимого на полигоны. Кроме того, основные показатели отображены в нацпроекте «Экология»: в частности, к 2024 году на переработку будет отправляться до 36% отходов (вместо 7% в 2019 году).