Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. В нем будет содержаться только один вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — с вариантами ответа «да» или «нет». Голосование должно пройти 22 апреля.
Центризбирком запустил сайт конституция2020.рф, на нем размещена информация о порядке проведения голосования и подробно рассказано об изменениях, которые предлагается внести в Основной закон. Также на портале можно прочитать новости о голосовании и историю Конституции России. На сайте работает чат-бот Константин, который отвечает на вопросы о голосовании.
Председатель ЦИК Элла Памфилова 20 марта на заседании комиссии заявила, что было принято постановление о порядке подготовки и проведения голосования. «Порядок максимально адаптирован, максимально приближен к нашим гражданам — потенциальным участникам голосования. <...> Естественно, он адаптирован к той санитарно-эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится наша страна», — цитирует ее ТАСС.
17 марта президент России Владимир Путин во время встречи с Памфиловой отметил, что голосование по поправкам к Конституции может состояться позднее 22 апреля, если в этот день провести мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с новым коронавирусом.
Памфилова 20 марта также рассказала, что Центризбирком увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам к Конституции с трех до семи дней. На следующей неделе состоится подробный инструктаж с регионами по поводу проведения общероссийского голосования и профилактики коронавируса на избирательных участках.
14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Верхняя и нижняя палата парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех регионов России также поддержали закон о поправках к Конституции.
В конце января президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основной закон страны. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по этому вопросу.