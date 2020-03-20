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Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Новости

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

В бланке будет содержаться только один вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»

В бланке будет содержаться только один вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov
Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov

Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. В нем будет содержаться только один вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — с вариантами ответа «да» или «нет». Голосование должно пройти 22 апреля.


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Центризбирком запустил сайт конституция2020.рф, на нем размещена информация о порядке проведения голосования и подробно рассказано об изменениях, которые предлагается внести в Основной закон. Также на портале можно прочитать новости о голосовании и историю Конституции России. На сайте работает чат-бот Константин, который отвечает на вопросы о голосовании.



Председатель ЦИК Элла Памфилова 20 марта на заседании комиссии заявила, что было принято постановление о порядке подготовки и проведения голосования. «Порядок максимально адаптирован, максимально приближен к нашим гражданам — потенциальным участникам голосования. <...> Естественно, он адаптирован к той санитарно-эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится наша страна», — цитирует ее ТАСС.


17 марта президент России Владимир Путин во время встречи с Памфиловой отметил, что голосование по поправкам к Конституции может состояться позднее 22 апреля, если в этот день провести мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с новым коронавирусом.


Памфилова 20 марта также рассказала, что Центризбирком увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам к Конституции с трех до семи дней. На следующей неделе состоится подробный инструктаж с регионами по поводу проведения общероссийского голосования и профилактики коронавируса на избирательных участках.


14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Верхняя и нижняя палата парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех регионов России также поддержали закон о поправках к Конституции.


В конце января президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основной закон страны. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по этому вопросу.


#путин #конституция #цик #голосование
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