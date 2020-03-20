Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова 20 марта на заседании комиссии заявила, что было принято постановление о порядке подготовки и проведения голосования. «Порядок максимально адаптирован, максимально приближен к нашим гражданам — потенциальным участникам голосования. <...> Естественно, он адаптирован к той санитарно-эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится наша страна», — цитирует ее ТАСС.





17 марта президент России Владимир Путин во время встречи с Памфиловой отметил, что голосование по поправкам к Конституции может состояться позднее 22 апреля, если в этот день провести мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с новым коронавирусом.





Памфилова 20 марта также рассказала , что Центризбирком увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам к Конституции с трех до семи дней. На следующей неделе состоится подробный инструктаж с регионами по поводу проведения общероссийского голосования и профилактики коронавируса на избирательных участках.





14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Верхняя и нижняя палата парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех регионов России также поддержали закон о поправках к Конституции.





В конце января президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основной закон страны. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по этому вопросу.