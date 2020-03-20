В России за сутки выявлено 54 новых больных коронавирусом

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России к 20 марта достигло 253 человек. 54 человека заболели в течение последних суток. Больше всего новых случаев заболевания обнаружено в Москве — 33 человека. Выздоровели семь пациентов. Смертей от коронавируса нет.





Шестеро новых заболевших обнаружены в Якутии: это сотрудники Якутской топливно-энергетической компании, которых заразил директор, вернувшийся из командировки в Швейцарии. По четыре новых случая зафиксировано в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два случая — в Новосибирской и Кировской областях, по одному случаю — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.





Пресс-служба Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) сообщила, что ведомство разработало уже три прототипа вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. «Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющих собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах», — говорится в сообщении пресс--службы ФМБА.





Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали шесть препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас проводятся их тестирования, глава правительства надеется, что скоро будет подтверждена эффективность и безопасность средств. По его словам, ученые работали над созданием препаратов круглосуточно.





19 марта в Москве умерла заболевшая коронавирусом профессор Университета нефти и газа имени И.М. Губкина Валентина Зубарева. Ранее СМИ сообщили, что она скончалась от коронавируса, однако главный патологоанатом Москвы профессор Олег Зайратьянц заявил, что вскрытие показало: причина ее смерти — в оторвавшемся тромбе. Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, негативно отразилась на ее самочувствии. По словам собеседника в Губкинском университете, Зубарева могла заразиться от внучки, вернувшейся из страны с очагом инфекции.