Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты составят 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Дотации будут осуществлять за счет софинансирования из федерального бюджета субъектов РФ.





В опубликованном на официальном портале правовой информации говорится: «размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты».





Дотации предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает размер прожиточного минимума на душу населения, зафиксированную законодательством субъекта РФ. Правительству поручено до 1 апреля 2020 года утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячных выплат, а также правил выделения софинансирования региональных бюджетов на эти цели.





«До 30 ноября 2020 года провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ», – сказано в подписанном указе.





Ранее во время визита в Иваново президент России рассказал о мерах поддержки многодетных семей. По его словам для семей с тремя детьми общая сумма дотаций составит чуть менее миллиона рублей.





В своем послании Федеральному собранию Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2026 года и увеличить сумму выплат на 150 тысяч рублей. Их размер для семей с двумя детьми составит 616 тысяч рублей. Также материнский капитал в нынешнем объеме будут получать семьи при рождении первого ребенка — 466 тысяч рублей.