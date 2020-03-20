Жена Тимати в салоне красоты продает антисептический гель для рук за 500 рублей

«500 рублей одна штучка, 60 миллилитров. <...> Никаких оптовых скидок нет, — сообщили журналисту Daily Storm в салоне красоты. — В аптеке она стоит 600 рублей. Если вас цена не устраивает, то можете купить дешевле». На вопрос, в какой аптеке гель продается по подобной цене, сотрудница INHYPE BEAUTY не смогла ответить.





В интернет-магазине Satom.ru цена баночки геля для рук Sanitelle Kids — 159 рублей. На сайте супермаркета Ашан указано, что геля нет в наличии, поэтому его стоимость не указана. В магазине «Офисмаг» средство продается за 147 рублей.





Издание Cosmopolitan сообщило, что предложение Решетниковой вызвало негативную реакцию у ее подписчиков. В ответ она обратилась к ним: «Люди, вы на своей панике совсем с ума посходили. Имейте совесть. Я в первую очередь предприниматель, и у меня бизнес, который мне важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и возможность зарабатывать. Для меня в приоритете и то, и другое».





«Время сейчас такое, что этот товар в дефиците. Я его брала тоже не за мизерную цену. Так что логично, если он будет продаваться с наценкой. Не хотите — не берите», — добавила Решетникова.





Ранее в своем интервью ТАСС президент России Владимир Путин заявил, что предприниматели и торговцы, с точки зрения россиян, — жулики. Он рассказал, что в советские годы его обманывали продавцы, однако он не спорил с ними, чтобы избегать скандалов. По мнению главы государства, российский малый бизнес в 2000-х также был преимущественно представлен торговцами и спекулянтами, однако в последнее десятилетие предприниматели начали развивать другие отрасли, не связанные с торговлей.