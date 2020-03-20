Квартирный вопрос разделил МГД: коммунисты, единороссы и эсеры поспорили о жилье в СССР

Депутат-единоросс Людмила Стебенкова сравнила советские квартиры с помойкой и назвала жизнь, которая была в Советском Союзе, нищенской. На это резкое заявление ответила депутат столичного парламента от фракции КПРФ Елена Янчук, посчитавшая слова Стебенковой провокацией. Янчук отметила, что в СССР жилье было хорошего качества и доступно каждому. При этом депутат-эсер Магомет Яндиев согласился с мнением Стебенковой, заявив, что «дома в СССР строили тяп-ляп», а советские жители страдали от тотального дефицита товаров.





«СССР реализовал беспрецедентную программу обеспечения всех граждан жилья. Человек мог быть спокоен, что совершенно бесплатно получит квартиру в весьма разумные сроки. Сегодня такое практически невозможно, поскольку программа соцжилья фактически не работает, а ипотека мало кому доступна, — заявила Daily Storm Янчук. — Качество домов в Союзе было весьма высокое, о чем свидетельствует и их нынешнее состояние. А дома, построенные уже в России, зачастую признаются аварийными».





По мнению коммунистки, критика Стебенковой советского быта «свидетельствует либо об искажении фактов, либо о непонимании роли СССР в социальном обеспечении граждан»: «У госпожи Стебенковой ярко выраженная антикоммунистическая позиция. Депутат в этом образе ради эпатажа. Возможно, она человек, обозленный на СССР. А антисоветчик — всегда русофоб. И таких лже-патриотов, как она, видно за версту».





Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев выразил мнение, что критика Стебенковой советского быта «в целом правильная» и он не видит в словах коллеги ничего крамольного. Сейчас, по словам Яндиева, «в абсолютном большинстве люди живут гораздо лучше».





«Я жил в СССР и могу подтвердить: строили «тяп-ляп», за исключением объектов, имеющих отношение к спецслужбам и Минобороны. Воровство на стройках носило массовый характер (цемент рабочие «тянули», кирпич, песок), что, естественно, отражалось на качестве домов», — напомнил Яндиев.





Парламентарий добавил, что в СССР «строили ракеты, танки, но для людей — ничего не было»: «Если не брать в расчет Москву, где всегда был избыток продукции, то в СССР наблюдался тотальный дефицит. Цены и зарплаты были таковы, что выглядело все очень здорово, но в реальности то же мясо приходилось доставать из-под полы и по завышенной стоимости. Считаю этот мир лучшего того, что был в советское время».





Ранее Людмила Стебенкова сделала в Twitter репост ролика, авторы которого показали квартиру с интерьером времен СССР. «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?» — написала депутат. Позднее в интервью «Газете.ru» Стебенкова подчеркнула, что обратила внимание на нищету, в которой, по ее мнению, жили советские граждане: «Весь Советский Союз жил фактически в нищете. Мы имели очень плохой быт. Я уж не буду говорить о том, что в магазинах либо не было ничего, либо было, но ужасного качества».





Депутат добавила, что ностальгирующие по жизни в СССР — вероятно, представители партийной номенклатуры: «Вот партноменклатура жила там прекрасно, а все остальные жили в глубокой нищете». Стебенкова также отметила, что сейчас в России «самые обычные люди живут гораздо лучше», нежели в советские времена.