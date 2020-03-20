После призыва Собянина перевести офисы на удаленку поездок на метро стало меньше на треть

После того как 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на удаленку для нераспространения новой коронавирусной инфекции, число поездок в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) снизилось на 30%. Количество автомобилей уменьшилось на 5% или 172 тысячи. Сравнивались данные за 5 марта и 19 марта, пояснили Daily Storm в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Студенты и школьники стали на 60% реже использовать общественный транспорт. Поездок на наземных видах транспорта стало меньше на 24%, на электричках — на 10%. Жители Мосвы стали на 10-15% реже пользоваться такси и каршерингом. «10 — по городу, минус 15 — это, во-первых, в аэропорты (логично), во-вторых — в крупные офисные кластеры — Тимура Фрунзе (где сидит «Яндекс»), Вавилова (где сидит «Сбербанк») и «Москва Сити» (где сидят много других). Но зато в торговые центры ездят больше», — говорится в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта. В ведомстве добавили, что такси стали чаще использовать как курьерские службы.
«Утренний пик разгрузился больше, чем вечерний, и машин из Московской области стало приезжать больше. Еще одна хорошая тенденция — на 9% снизилось количество ДТП на дорогах», — рассказали в Департаменте транспорта.
«Впервые мы радуемся, что пассажиров стало меньше, и надеемся, что этот тренд продолжится», — добавили в ведомстве.
18 марта Сергей Собянин призвал работодателей «внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией» и по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых не будут ходить в школу, уточнил он.
5 марта градоначальник ввел в Москве режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Указ Собянина запретил проводить в столице массовые мероприятия в том случае, если число их участников превышает 5000 человек. 16 марта Сергей Собянин запретил до 10 апреля массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек.
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России к 20 марта достигло 253 человек. 54 человека заболели за последние сутки. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 33 человека. Выздоровели семь пациентов.