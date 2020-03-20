После призыва Собянина перевести офисы на удаленку поездок на метро стало меньше на треть

«Утренний пик разгрузился больше, чем вечерний, и машин из Московской области стало приезжать больше. Еще одна хорошая тенденция — на 9% снизилось количество ДТП на дорогах», — рассказали в Департаменте транспорта.





«Впервые мы радуемся, что пассажиров стало меньше, и надеемся, что этот тренд продолжится», — добавили в ведомстве.





18 марта Сергей Собянин призвал работодателей «внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией» и по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых не будут ходить в школу, уточнил он.





5 марта градоначальник ввел в Москве режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Указ Собянина запретил проводить в столице массовые мероприятия в том случае, если число их участников превышает 5000 человек. 16 марта Сергей Собянин запретил до 10 апреля массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек.



