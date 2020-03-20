Группа Little Big начала продавать сувенирные маски за 1000 рублей

«Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus! Модели доступны только в черном цвете, чтобы соперники не разглядели следы ваших микробов», — говорится на странице в Instagram магазина. В комментариях сообщается, что маска стоит 1000 рублей.





Ранее выяснилось, что жена рэп-исполнителя Тимати, блогер Анастасия Решетникова в своем салоне красоты INHYPE BEAUTY занялась продажей антисептического геля для рук Sanitelle Kids по 500 рублей за баночку объемом 60 миллиграмм. Скидок за оптовую покупку не предусмотрено. При этом в других магазинах это средство стоит около 150 рублей.





Клип группы Little Big к песне Uno, с которой она должна представлять Россию на Евровидении-2020, собрал рекордное количество просмотров. Ролик, опубликованный на YouTube-канале международного конкурса 12 марта, на утро 15 марта посмотрели более 17,7 миллиона раз. Показатель стал рекордным среди других участников.





18 марта организаторы Евровидения сообщили, что музыкальный конкурс отменен из-за эпидемии коронавируса. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме.





Ранее в своем интервью ТАСС президент России заявил, что предприниматели и торговцы, с точки зрения россиян, — жулики. Он рассказал, что в советские годы его обманывали продавцы, однако он не спорил с ними, чтобы избегать скандалов. По мнению главы государства, российский малый бизнес в 2000-х также был преимущественно представлен торговцами и спекулянтами, однако в последнее десятилетие бизнесмены начали развивать другие отрасли, не связанные с торговлей.