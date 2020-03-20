Политолога Соловья могут привлечь к ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Генеральная прокуратура может привлечь к административной ответственности политолога Валерия Соловья, который в интервью «Эхо Москвы», со ссылкой на источники, рассказал о 1 600 умерших и около 150 тысячах зараженных коронавирусом. На данный момент интервью с сайта радиостанции удалено по требованию Роскомнадзора.





«Распространяемые под видом достоверных сообщений ложные сведения, связанные с коронавирусной инфекцией, способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность. – сказано на сайте Генпрокуратуры. – С учетом наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предложено принять предусмотренные законом меры реагирования».





Часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за «распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Она предусматривает для граждан наложение штрафа от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.





Главный редактор главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский рассказал РИА-Новости, что удалил интервью политолога по требованию Роскомнадзора: «Это было большое интервью, «Особое мнение» на «Эхе Москвы» в эфире и, соответственно, его расшифровка. Поэтому что именно из этой большой расшифровки Роскомнадзор, а точнее Гепрокуратура посчитала ложной информацией, я не берусь судить. Уже удалили».





По словам Рувинского, он не мог оценить ложность слов Словья, к тому же это было личное мнение политолога. А для оценки правдивости слов эксперта необходима экспертиза.





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