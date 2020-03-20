В ОНК сообщили о недостаточных мерах профилактики коронавируса в московских СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и корреспондент RT Борис Клин сообщил о недостаточных мерах по профилактике заражения коронавирусом среди заключенных столичных СИЗО №5 и №6. По его словам, несмотря на предписание ФСИН, руководство изоляторов не дезинфицирует карантинные помещения. Кроме этого, в СИЗО №5 находится заключенный из Китая, хотя его должны были отправить в СИЗО №4.





«В ходе проверки стало известно, что и в СИЗО №5, и в женском СИЗО №6 температуру измеряют заключенным только по прибытии в изолятор, а потом лишь при наличии жалоб на здоровье», — приводит слова Бориса Клина RT.





СИЗО №5 не оборудован отдельными душевыми кабинами и прогулочными двориками по техническим причинам. А в СИЗО №6, по словам заключенных, в камерах не работают телевизоры и заключенные не проинформированы об ограничениях, связанных с коронавирусом.





16 марта ФСИН РФ распорядилась проводить усиленную дезинфекцию в камерах и ввела ряд ограничений из-за эпидемии коронавируса. Также приостановлены все свидания с заключенными.





В СИЗО и колонии также теперь запрещается «допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной по коронавирусу ситуацией». При этом в ведомстве подчеркнули, что все учреждения системы в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.





Премьер-министр Михаил Мишустин 15 марта дал поручение Минпромторгу, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки, Росгвардии, Минюсту и ФСИН обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты, сообщил РБК. Отмечается, что заключенные будут заниматься изготовлением медицинских масок. Кроме того, Минпромторгу глава правительства поручил создать логистику для доставки средств потребителям, в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли.





19 марта глава ОНК Москвы Георгий Волков предложил судам рассмотреть вопрос перевода под домашний арест лиц, находящихся в СИЗО и обвиняемых в нетяжких преступлениях. Предложение прозвучало в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.