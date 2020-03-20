Госсекретарь США обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и другие страны в распространении фейков о коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, Москва пытается дискредитировать усилия Вашингтона в борьбе с эпидемией. Он призвал американцев более внимательно относиться к распространяемой информации о коронавирусе.





«Мы точно видели, как она [дезинформация] исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», – приводит слова Помпео РИА-Новости.





По словам главы американского дипломатического ведомства, упомянутые страны прикладывают усилия чтобы «принизить действия Америки и нашу работу по запуску» плана властей США по борьбе с распространением коронавируса.





«Каждый американец, как и люди во всем мире, должен убедиться, что источник информации, к которому они обращаются, является надежным, а не плохим актером, пытающимся создавать и передавать информацию, которая неверна», – процитировал Помпео американский сайт U.S.News.





Ранее американское издание The Financial Times опубликовало доклад Европейской службы внешних связей, где рассказывается о «кампании по дезинформации», которую запустили российские СМИ. В докладе говорится, что Москва ставит своей целью нагнетание «сомнения, паники и страха» и стремится к «подрыву европейского общества изнутри». По мнению авторов доклада, с 22 января в Европе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа, которые распространялись с фейковых аккаунтов, с которых ранее публиковались сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции.





Доклад прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С точки зрения здравого смысла я не могу это комментировать», — заявил представитель Кремля, указав, что в опубликованном документе нет ни одной ссылки на конкретное СМИ. По его словам, речь идет о голословных обвинениях. Песков выразил сожаление, что антироссийская истерия не «идет на спад».





Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал опубликованный доклад «чушью». Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает обвинения бездоказательными.