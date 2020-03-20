В Италии за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом

В Италии за сутки зафиксировано максимальное количество умерших больных коронавирусом – оно составило 627 человек. Глава итальянской службы гражданской обороны ожидает пик эпидемии через две недели. Во Франции число заболевших за сутки выросло более чем на 1 600 человек.





«Более 19 тысяч инфицированных с легкими симптомами находятся в изоляции дома, 16 тысяч госпитализированы, 2 655 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, это около 7% от общего числа заразившихся», – заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.





По словам Боррелли, за сутки коронавирусом заразились 4 670 человек, общее количество больных составило 38 тысяч. Выздоровели 689 человек, теперь их число достигло 5 129. Он опроверг сообщение о планах департамента проводить биологическую обработку атмосферы. Также Боррелли предположил, что пик эпидемии может наступить не в следующие выходные, как заявлялось ранее, а через две недели.





Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон на ежедневном брифинге сообщил: «На сегодня во Франции 12 612 человек заболели, число умерших составляет 450 человек». Накануне сообщалось, что во Франции коронавирусом болеет 10 995 человек.





Также он сказал, что на данный момент «5 226 человек с коронавирусом госпитализированы, из них 1 297 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации».





По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 209 тысяч человек, за последние сутки подтверждено 16 556 новых случаев заболевания. В Европе заражено более 87 тысяч человек.





Наибольшее количество зараженных, по данным SCMP, на сегодняшний день в Китае: 80 967 человек, ВОЗ сообщает о 81 174 случаях. На втором месте — Италия: 41 035, ВОЗ называет цифру в 35 713 человек, на третьем — Испания: 19 980, (ВОЗ — 13 716). Больше всего людей умерло от коронавируса в Италии: 3 405, (ВОЗ сообщает о 2 978 жертвах), в Китае: 3248, (ВОЗ — 3242) и Иране: 1433, (ВОЗ — 1135).