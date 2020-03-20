Набиуллина ждет стабилизации российской экономики в III квартале 2020 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предполагает, что во II квартале 2020 года темпы роста российской экономики замедлятся, но в III квартале ситуация стабилизируется. Также в текущем году она ожидает повышения инфляции и падения экономической активности. Об этом она заявила на пресс-конференции.





«Мы видим, что во втором квартале этого года темпы [роста экономики] могут замедляться и, скорее всего, будут во втором квартале меньше, чем в первом квартале, — ответила Набиуллина на вопрос, стоит ли ожидать рецессии. — Но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне. Как будет развиваться ситуация в третьем квартале, зависит от многих обстоятельств. Мы пока исходим в качестве гипотезы из того, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России».





По ее словам «после возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году в дальнейшем произойдет улучшение экономической динамики, а инфляции вернется к цели вблизи 4% в 2021 году».





Кроме этого, регулятор 20 марта сохранил ключевую банковскую ставку на уровне 6%. Это решение Набиуллина объяснила комплексной оценкой всех факторов, балансом рисков и соображениями обеспечения финансовой стабильности.





Ранее Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам россиянам, заразившимся коронавирусом.





Кроме этого регулятор посоветовал кредиторам вплоть до 30 сентября 2020 года не обращать взысканий на заложенное по кредитам недвижимое имущество при нарушении заемщиками своих обязательств. При этом страховым компаниям также поступило предложение от ЦБ идти навстречу заболевшим COVID-19 клиентам в случае поступления от них просьб об отсрочках платежей и не взимать с физлиц штрафов и пеней за нарушение договора.





Также ЦБ решил снизить предельные размеры комиссии, взимаемой за перевод средств через Систему быстрых платежей (СБП). С 1 мая все переводы через СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны производиться банками бесплатно. При превышении суммы разрешено взимать комиссию в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.