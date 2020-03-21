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В Госдепе обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики
Новости

В Госдепе обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

В ведомстве также отказались сообщать, будут ли вводиться новые санкции против Москвы после развала сделки с ОПЕК+

Санкции против России, призванные стабилизировать цены на нефтяном рынке, пока не анонсируются, но известно, что Москва использует энергетическую отрасль как политическое оружие для своих «враждебных целей». Об этом на брифинге с журналистами заявил старший представитель Госдепартамента США (чье имя не указывается).


«Мы не говорим о санкциях. Мы не сообщаем наперед о санкциях. Это резко идет вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать», — указывается в стенограмме брифинга старшего представителя Госдепа с журналистами.


«Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, как политическое оружие, и к этому я не буду больше ничего добавлять», — сообщил он.


Американский дипломат подчеркнул, что США призывают все государства, включая Россию и Саудовскую Аравию, отказаться от своей ценовой политики на нефтяном рынке после развала сделки с ОПЕК+, потому что это сказывается на мировой экономике, которая и так испытывает потрясения из-за распространения коронавирусной инфекции.


«Мы <...> призываем всех участников учитывать этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических встречных ветров и принять ответственные меры, чтобы помочь нам коллективно пройти через это вместе», уточнил представитель Госдепа.


19 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что в «надлежащее время» он вмешается в «нефтяную войну» между Россией и Саудовской Аравией. Однако 20 марта глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Эр-Рияд не ведут никаких войн из-за цен на топливо и добавил, что «огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии» из-за текущих цен.


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Песков пообещал включение «подушки безопасности» после падения цен на нефть

Она обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заверил пресс-секретарь президента 20 марта 2020
Dailystorm - Песков пообещал включение «подушки безопасности» после падения цен на нефть

20 марта агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Белый дом планирует провести с Саудовской Аравией переговоры, которые касаются стабилизации цен на нефтяном рынке.


﻿Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники указало, что власти США рассматривают возможность ввести против России новые санкции после развала сделки с ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.


#сша #госдепартамент #коронавирус #нефть
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