В Госдепе обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

Санкции против России, призванные стабилизировать цены на нефтяном рынке, пока не анонсируются, но известно, что Москва использует энергетическую отрасль как политическое оружие для своих «враждебных целей». Об этом на брифинге с журналистами заявил старший представитель Госдепартамента США (чье имя не указывается).
«Мы не говорим о санкциях. Мы не сообщаем наперед о санкциях. Это резко идет вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать», — указывается в стенограмме брифинга старшего представителя Госдепа с журналистами.
«Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, как политическое оружие, и к этому я не буду больше ничего добавлять», — сообщил он.
Американский дипломат подчеркнул, что США призывают все государства, включая Россию и Саудовскую Аравию, отказаться от своей ценовой политики на нефтяном рынке после развала сделки с ОПЕК+, потому что это сказывается на мировой экономике, которая и так испытывает потрясения из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Мы <...> призываем всех участников учитывать этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических встречных ветров и принять ответственные меры, чтобы помочь нам коллективно пройти через это вместе», — уточнил представитель Госдепа.
19 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что в «надлежащее время» он вмешается в «нефтяную войну» между Россией и Саудовской Аравией. Однако 20 марта глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Эр-Рияд не ведут никаких войн из-за цен на топливо и добавил, что «огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии» из-за текущих цен.
20 марта агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Белый дом планирует провести с Саудовской Аравией переговоры, которые касаются стабилизации цен на нефтяном рынке.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники указало, что власти США рассматривают возможность ввести против России новые санкции после развала сделки с ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.