В Подмосковье для тушения крупного пожара привлекли вертолеты и пожарный поезд

1 июня на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремели два мощных взрыва. ЧП произошло в цехе по производству тротила. После взрывов на территории завода возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла. Число пострадавших 3 июня составило 116 человек, 17 человек были госпитализированы.





Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). 5 июня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал провести проверку на предмет соблюдения руководством предприятия техники безопасности и выполнения предписаний контрольно-ревизионных органов по устранению нарушений.