В Подмосковье для тушения крупного пожара привлекли вертолеты и пожарный поезд

В поселке Каналстрой (Дмитровский округ Московской области) загорелся склад на территории Дмитровского алюминиевого завода, площадь пожара составляет 60 тысяч квадратных метров. По предварительным сведениям, пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд и два спасательных вертолета Ка-32, сообщили в МЧС РФ.
«По уточненной информации, площадь пожара — 60 тысяч квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности. Как рассказали журналистам в экстренных службах, звонок о пожаре поступил в 08:35 мск, позже стало известно, что у склада обрушилась кровля.
1 июня на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремели два мощных взрыва. ЧП произошло в цехе по производству тротила. После взрывов на территории завода возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла. Число пострадавших 3 июня составило 116 человек, 17 человек были госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). 5 июня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал провести проверку на предмет соблюдения руководством предприятия техники безопасности и выполнения предписаний контрольно-ревизионных органов по устранению нарушений.