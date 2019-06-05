В Петербурге локализовали крупный пожар на складе стройматериалов — видео

В Санкт-Петербурге локализовали пожар общей площадью тысяча квадратных метров на складе строительных материалов в городе Зеленогорске, входящем в состав Курортного района Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании поступило в 03:40 5 июня, в 6:50 пожар локализовали.





«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.





Возгорание произошло на улице Красных Курсантов, 16, по информации сервиса «Яндекс.Карты», там расположен склад торгового дома «Вимос». Компания владеет 40 магазинами строительно-отделочных материалов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.