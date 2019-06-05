В Петербурге локализовали крупный пожар на складе стройматериалов — видео

В Санкт-Петербурге локализовали пожар общей площадью тысяча квадратных метров на складе строительных материалов в городе Зеленогорске, входящем в состав Курортного района Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании поступило в 03:40 5 июня, в 6:50 пожар локализовали.
«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Возгорание произошло на улице Красных Курсантов, 16, по информации сервиса «Яндекс.Карты», там расположен склад торгового дома «Вимос». Компания владеет 40 магазинами строительно-отделочных материалов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.
1 июня на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремели два мощных взрыва. ЧП произошло в цехе по производству тротила. После взрывов на территории завода возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла. Число пострадавших 3 июня составило 116 человек, 17 человек были госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). 5 июня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал провести проверку на предмет соблюдения руководством предприятия техники безопасности и выполнения предписаний контрольно-ревизионных органов по устранению нарушений.