Число жертв разгона оппозиции в Судане возросло до 60 человек

По данным СМИ, 3 июня в Хартум был введен спецназ, он должен разогнать многотысячную толпу жителей страны, которые собрались перед зданием суданского Минобороны и требовали от силовиков, захвативших власть в стране в апреле, передать бразды правления гражданскому правительству. По словам очевидцев, солдаты использовали против мирных демонстрантов пулеметы и гранаты со слезоточивым газом.





Ранее сообщалось, что губернатор Хартума Муртада Варрак подал в отставку в знак протеста против применения военными оружия в отношении протестующих. Как сообщает Al Jazeera, в военном совете отрицают, что они хотели разогнать протестующих. По их словам, они преследовали преступников, которые укрылись на площади среди забастовщиков. Позже военный совет, по их словам, попытался наладить переговоры, однако альянс «За свободу и перемены» отказал им и объявил о начале всеобщего гражданского неповиновения.





11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.





Протесты в Судане продолжаются с 2018 года в связи с экономическом кризисом, в котором республика находится восемь лет. Кризисная ситуация в стране сложилась в том числе из-за санкций со стороны США и провозглашения независимости Южного Судана. Отстранение от власти Омара аль-Башира не привело к прекращению протестов — многотысячные толпы митингующих продолжают требовать от военных передать власть гражданскому правительству.