РФС впервые раскрыл финансы футбольных клубов России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет за 2018 год, в котором указаны доходы и расходы футбольных клубов страны премьер-лиги (высший дивизион) и Футбольной национальной лиги (второй дивизион). К примеру, «Спартак» не скупится на выплаты агентам, немалую прибыль ЦСКА принесла продажа игроков, а «Краснодар» много вкладывает в развитие молодежного футбола. Вместе с тем часть информации не представлена полностью: доходы и расходы указаны в процентах, а в рублях отмечены лишь траты на молодежный спорт и агентские выплаты.





Как сообщает РБК, отчет РФС появился после того, как в прошлом году УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) обязал клубы публиковать подобную финансовую информацию. В документе указано, что на поддержку молодежного футбола «Краснодар» потратил 758,6 миллиона рублей, «Зенит» – 493,6 миллиона рублей, а ЦСКА – 273,9 миллиона рублей.





Сумма агентских выплат «Спартака» в 2018 году составила 688,7 миллиона рублей (по данным РБК, это 8% бюджета клуба). На втором месте «Зенит» (215 миллионов рублей), на третьм – «Ростов» (127,9 миллиона рублей).





На продаже игроков больше всех заработал ЦСКА – 30,1% от всех доходов (как отмечает РБК, клуб продал в 2018 году полузащитника Александра Головина за 30 миллионов евро «Монако» и нападающего Витиньо за 12 миллионов евро «Фламенго»).





Вместе с тем РБК отмечает, что РФС представил финансовые данные лишь в относительных значениях. К примеру, есть доходы в дни матчей, от трансферов, но не указана прибыль от медиаправ и спонсорских поступлений. В пресс-службе РФС заявили РБК, что на текущем этапе предоставленная информация отвечает требованиям УЕФА и «является достаточной», однако прорабатывается вариант поэтапного раскрытия финансовой информации.





Кроме того, подчеркивает РБК, по отчету РФС невозможно составить данные о прибыльности или убыточности клубов. По данным исследования PwC (PricewaterhouseCoopers), клубы премьер-лиги вышли на прибыль только в 2016 году. Только за 2017 год общие убытки клубов составили 1,7 миллиарда рублей.





Как сообщил РБК президент Российской экономической школы (РЭШ) Шломо Вебер, низкая доходность обусловлена тем, что на матчи мало ходят и нет развитой системы продаж сувениров и еды. Также, по мнению Вебера, футбольные клубы в России не заинтересованы развивать коммерческий доход, потому что «к государственному или региональному финансированию (прямому или через посредников)». По мнению президента РЭШ, нужно развивать привлекательность посещения матчей, делая упор на женщин и детей. По словам Вебера, доходы от продаж прав на трансляции футбольных матчей, к примеру, в Турции, в 20 раз больше, чем в России.