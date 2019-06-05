Су-35 «небезопасно» перехватил самолет-разведчик США

Представители 6-ого флота ВМС США рассказали о том, что российский самолет Су-35 трижды перехватил американский самолет-разведчик США P-8A Poseidon над Средиземным морем в течение 175 минут (почти три часа). Военные США особо подчеркнули, что вторая встреча самолетов была «небезопасной» и создала риски для пилотов. В сообщении также отмечается, что российский пилот вел себя «безответственно», несмотря на то, что инцидент происходил в международном воздушном пространстве.





«4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был трижды перехвачен российским Су-35 в течение 175 минут», — отмечается в сообщении 6-го флота ВМС США.





Если первая и третья встреча прошли, с точки зрения военных США, оптимально, то вторая была «небезопасной», потому что Су-35 пролетел на высокой скорости перед американским самолетом. «Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут», — сообщили американские военные.





«Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновений в воздухе. Мы ожидаем, что они [Россия] будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — говорится в заявлении. Военные США также настаивают на том, что их самолет не провоцировал Су-35.