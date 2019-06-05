В России призвали внедрить систему мониторинга усталости водителей

Инженеры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) заявили, что в России необходимо начать использовать интеллектуальную систему мониторинга усталости водителей (СМУВ) в автобусах и грузовиках. По замыслу разработчиков, при помощи звуковых, зрительных и тактильных сигналов система будет препятствовать сну водителей, а также проверять его физическое состояние и трезвость.





Кроме того, как сообщает RT, система будет сообщать водителям, когда лучше всего сделать остановку, изменить стиль вождения, а также разрешать следующий пуск двигателя. По словам специалистов МАДИ, около 25% ДТП происходит из-за состояния водителей (невнимательность, потеря сознания, сон, стресс или недостаточный опыт вождения). По мнению инженеров, система мониторинга позволит значительно снизить аварийность на дорогах.





Лидер организации «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин поддержал эту идею и сообщил, что данная разработка должны быть тщательно изучена и вынесена на публичное обсуждение. «Меры по усилению контроля за поведением водителей таких транспортных средств необходимы, поскольку пока достаточно много ДТП случается с их участием. Важно следить за действиями водителей и контролировать их режим труда и отдыха», — сообщил Похмелкин.





В марте Минтранс объявил о тестировании единой информационной системы, которая будет получать данные с новых тахографов о превышении скорости. На текущий момент устройства не передают информацию, с них также нельзя ее скачивать или распечатывать. Кроме того, ведомство предложило штрафовать водителей автобусов и грузовиков за превышение скорости и обязать собственников средств предоставлять информацию о тахографах. По данным Минтранса, внедрение системы «Тахографический контроль» потребует около 1,39 миллиарда рублей, половину суммы оплатит муниципальный бюджет, другую половину – федеральный.





Ранее «Известия» сообщили о том, что ГИБДД планирует создать онлайн-платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять, были ли водители когда-либо лишены прав и нарушали ли правила дорожного движения (ПДД). Злостным нарушителям (включая иностранцев) планируют запретить пользоваться каршерингом.