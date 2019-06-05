Суд в США разрешил не публиковать беседы экс-помощника Трампа и бывшего посла РФ

Суд округа Колумбия постановил, что Минюст США может не публиковать беседы, которые в 2016 году состоялись между экс-помощником по национальной безопасности Майклом Флинном, обвиняемого в сокрытии фактов от ФБР и действующим на тот момент послом России Сергеем Кисляком. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал о том, что в беседе с Кисляком он не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции. Позже бывший советник Трампа пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который руководил расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США.





«После рассмотрения ответа со стороны правительства на эти распоряжения принято решение, что правительство не обязано предоставлять какие-либо дополнительные материалы или информацию в публичный реестр», — цитирует The Washington Post решение суда.





По данным издания, ранее Минюст США отказался обнародовать стенограммы бесед Флинна и Кисляка, несмотря на предыдущее решение судьи, а также ту часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, которая касалась Флинна. Тем не менее в ведомстве отметили, что они не опирались на эти документы для установления вины экс-помощника Трампа или для рекомендаций по вынесению приговора.





В мае суд в Вашингтоне вынес другое решение: Минюст США должен опубликовать материалы, связанные с делом Флинна (в рамках расследования о предполагаемом сговоре Трампа с Россией), включая аудиозаписи (и их стенограммы) бесед экс-помощника Трампа с официальными лицами из России.





1 декабря 2017 года бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в суде признал вину в даче ложных показаний по поводу содержания его телефонного разговора с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года. После этого он пошел на сделку со следствием и обязался передать информацию о связях штаба Трампа с Россией.





Как отметили прокуроры, Флинн выступал в качестве представителя переходного штаба в некоторых контактах с российским послом в США на тот момент Сергеем Кисляком. Разговоры затрагивали две «чувствительные темы»: голосование в Совбезе ООН по резолюции, которая требовала немедленного прекращения Израилем поселенческой деятельности на палестинских территориях, и введение администрацией экс-президента США Барака Обамы санкций и других мер против России за ее предполагаемое вмешательство в выборы в 2016 году.





После выборов в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии США. Ряд американских политиков заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. В связи с этим Мюллера назначили спецпрокурором и поручили ему провести соответствующее расследование.





Мюллер начал заниматься этим делом в мае 2017 года. Параллельно расследование вели комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».