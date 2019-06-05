Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Крупнейший банк Deutsche Bank AG конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, которые были переданы в качестве залога по кредиту, взятому в 2016 году, на 750 миллионов долларов. Из-за того, что несколько платежей было пропущено, кредит был закрыт досрочно, а драгметалл был конфискован. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.





Как сообщает агентство, Венесуэла должна была погасить кредит в 2021 году. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо попросили Deutsche Bank завести недоступный для действующего президента страны Николаса Мадуро (или его представителей) счет, на который они переведут 120 миллионов долларов. Эта сумма, по мнению представителей Гуайдо, отражает разницу в цене золота с момента его приобретения до сегодняшнего дня.





«Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся Центральному банку [Венесуэлы], будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — сообщил Bloomberg Хосе Игнасио Эрнандес, назначенный Гуайдо спецпрокурором.





Агентство отмечает, что это уже второй случай за год, когда правительство Мадуро не выполняет финансовые договоренности. Запасы золота, которые, как добавляет Bloomberg, неуклонно сокращаются, являются одним из последних источников, позволяющих удерживаться действующему президенту и лояльным ему военным. Кроме того, Центральный банк Венесуэлы пропустил платеж Citigroup в марте, где хранится золото на 1,1 миллиарда долларов. Ранее Банк Англии не выдал Венесуэле золота на 1,2 миллиарда долларов.





С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, сопровождающийся серьезными проблемами в экономике, в частности гиперинфляцией. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.