Минюст предложил обязать алиментщиков обеспечивать детей жильем

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, находящихся в разводе и живущих отдельно от ребенка (как совершеннолетнего, так и не достигшего 18 лет), привлекать к приобретению жилья для последнего. Авторы законопроекта объясняют свою идею необходимостью обеспечения «защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей». Соответствующий проект опубликован на сайте нормативных правовых актов.





Как отмечается в документе, инициативу предлагается подкрепить статьей 86 Семейного кодекса РФ, которая предполагает совместное обеспечение двух находящихся в разводе родителей ребенка жильем в случае наличия у последнего исключительных обстоятельств. Под такими обстоятельствами понимаются: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособность совершеннолетних, необходимость постороннего ухода, однако перечень может быть продолжен, отмечает ведомство.





Кроме того, в документе предлагается ввести норму, учитывающую материальное и семейное положение алиментщика, по которой суд может снизить размер неустойки по алиментам. Отмечается, что в 2018 году было взыскано около пяти миллиардов рублей алиментов.





Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал закон о сохранении права на получение алиментов по нетрудоспособности для людей предпенсионного возраста, то есть женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва». Ранее статья 169 Семейного кодекса, в которую и были внесены изменения, распространялась только на лиц, достигших пенсионного возраста. Автором инициативы является глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



