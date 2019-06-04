Генсек НАТО призвал Россию спасти договор о ракетах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вновь вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва обязана спасти это соглашение, отметил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.





О ДРСМД Столтенберг заговорил, рассказывая о наращивании присутствия НАТО в Польше. «Это важно, поскольку мы продолжаем адаптироваться к самой непредсказуемой для нашего поколения в плане безопасности обстановке. Речь, в частности, идет о продолжающемся со стороны России нарушении ДРСМД. Я призываю Россию проявить политическую волю для спасения договора, вернувшись к его соблюдению», – сказал генсек альянса.





В конце мая президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о приостановлении участия РФ в ДРСМД. Законодательная инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что первое чтение законопроекта пройдет 18 июня.





Согласно тексту документа, приостановка участия России в ДРСМД производится из-за необходимости зеркально ответить на действия США, которые объявили о своем выходе из соглашения 1 февраля 2019 года. В законопроекте отмечается, что с точки зрения России США тоже нарушают положения договора. Таким образом, РФ выйдет из договора, в котором осталась бы единственным участником.





ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Соглашение вступило в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.