СМИ: Бари Алибасов отравился химикатами

Музыкальный продюсер Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. В результате 71-летнему мужчине понадобилась помощь врачей. Об этом ТАСС сообщил 4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь. Сын Алибасова заявил, что его отца госпитализировали, однако здоровью знаменитости ничего не угрожает.





«Бари Каримович случайно, думая, что это вода, выпил из стакана какие-то химикаты, которыми собирались что-то чистить. Сейчас с ним все нормально, к нему домой приехали врачи, которые промывают желудок», – сказал собеседник агентства. Что именно за жидкость выпил Алибасов, его помощник не уточнил.





По информации РБК, Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. «Все хорошо уже. Здоровью отца ничего не угрожает», — заявил агентству его сын Бари Алибасов-младший.





Ранее «Комсомольская правда» писала, что Алибасов получил сильный ожог пищевода, выпив по ошибке жидкость для прочистки труб. Музыканта госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, утверждало издание. По информации «КП», инцидент произошел в квартире продюсера в Мерзляковском переулке в центре Москвы.





Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.