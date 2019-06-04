Пентагон: Россия создает множество угроз для США в космосе

Вооруженные силы России стремительно наращивают свой потенциал в космосе, в результате преимущество США в этой сфере сокращается. Об этом заявил американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами Соединенных Штатов. Генерал также считает, что деятельность России в космосе создает множество угроз для США.





«Речь идет о деятельности на орбите, лазерном оружии, глушении сигнала спутников и разрушении объектов США в космосе за счет кинетического воздействия с Земли. Разработка Россией систем противокосмической обороны, призванных нейтрализовать силы и средства США, является попыткой компенсировать американские преимущества в области обычных вооружений», – заявил генерал на слушаниях в Конгрессе США, где должны утвердить его кандидатуру.





На его взгляд, успехи РФ в этой сфере бросают прямой вызов превосходству США и союзников. «Россия демонстрирует существенные достижения, и наше оперативное преимущество сокращается», – констатировал Реймонд. РФ сейчас располагает третьей по величине после США и Китая орбитальной спутниковой группировкой, также отметил генерал.





«Однако все еще существуют области совпадения интересов, касающихся мирного освоения космического пространства и научных исследований. Эти области представляют возможность поддержания связи и сотрудничества в целях противостояния агрессии России», – добавил военачальник.





В феврале 2019 года президент Трамп подписал указ о создании Космических сил США, что предусматривает развертывание ударного оружия в космосе. В России заявили, что тем самым Вашингтон создает предпосылки к милитаризации космического пространства и что Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.