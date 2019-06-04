Отец Бутиной поблагодарил депутата Слуцкого за помощь в оплате адвокатов

«Со стороны власти большую поддержку оказывал Леонид Эдуардович Слуцкий. Часто не в публичной плоскости, через разных людей, доводилось до нас понимание, давались советы, что мы со своей бедой не одни», – заявил Валерий Бутин. Он добавил, что помимо Слуцкого, собирать средства на адвокатов помогал и Александр Малькевич – президент Фонда защиты национальных ценностей. Бутин выразил благодарность обоим за финансовую помощь. «Это их огромная заслуга», – отметил мужчина.





Бутин добавил, что его дочери тайно помогали много людей, которые «в силу разных причин не могли публично обозначить себя в этой истории». «Хочу поблагодарить за те активные действия, что сейчас совершаются. Это реальная помощь», – подчеркнул Бутин. Он добавил, что пожертвования поступали от друзей и знакомых, которые «понимали, что происходит, насколько незаслуженные и несправедливые обвинения были предъявлены».





В свою очередь, вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов рассказал на пресс-конференции, что сумма долга Бутиной перед ее адвокатами сейчас составляет 43 миллиона рублей. «Общая сумма была 50 миллионов, из них семь миллионов мы реструктуризировали, потому что суммы достаточно большие. Для россиян, наверное, они звучат драконовскими, но мы должны понимать, что стоимость адвоката там – 895 долларов в час. Это нормально. Нам удалось договориться, что за эти деньги будут работать три адвоката, и один еще привлеченный бесплатно. Работа предстоит еще большая», – констатировал Ионов.





Правозащитник добавил, что на сегодняшний день в помощь Бутиной удалось собрать порядка 13 миллионов рублей. Деньги поступили от Фонда мира, Фонда защиты национальных интересов и от обычных граждан. Он добавил, что сбор активизировался после того, как 19 мая Мария записала видеообращение из тюрьмы в Оклахоме с просьбой о финансовой помощи. Ионов призвал граждан и организации жертвовать средства в пользу Бутиной.





В мае 2019 года председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий пообещал помочь в оплате адвокатов Бутиной. Девушка находится в тюрьме по незаконному обвинению, Российский фонд мира найдет возможность собрать средства для помощи девушке, заверил тогда депутат. «Как глава крупнейшей неправительственной правозащитной организации — Российского фонда мира — обещаю не оставить нашу соотечественницу в беде. Мы обязательно найдем возможность собрать средства для Бутиной», — пообещал он. Обвинение Бутиной — возмутительный случай политически мотивированного процесса, отметил он.





Кроме того, Министерство иностранных дел России обещало все возможное для помощи Бутиной, в том числе в вопросе оплаты адвокатов. Об этом заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова.





Американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы 26 апреля. Ее признали виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ». Обвинение просило о снисхождении для Бутиной, учитывая, что она пошла на сделку со следствием. 3 мая российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в Государственный департамент США в связи с вынесенным вердиктом. В Федеральном бюро американских тюрем сообщили, что россиянка может выйти на свободу 5 ноября 2019 года. В настоящее время Бутина находится в тюрьме в штате Оклахома.