«Настоящая трагедия»: посольство Армении в РФ прокомментировало убийство экс-спецназовца

По информации телеканала «Царьград», Иван Шуханов, который был другом погибшего Белянкина, провел 4 июня пикет у посольства Армении в Москве, требуя от властей этой страны выдать убийцу экс-спецназовца. По предварительным данным, подозреваемый в преступлении вылетел в Армению. В результате Шуханов был задержан полицейскими, утверждает «Царьград».





Ранее Следственный комитет (СКР) сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина. Речь идет о двух мужчинах 1977 и 1982 годов рождения, рассказала представитель СКР Светлана Петренко. «Роль каждого из них устанавливается следствием», — отметила она. Как сообщила Петренко, в рамках расследования в домах подозреваемых были проведены обыски, правоохранительные органы допросили более 50 человек.





Также было опубликовано видео задержания одного из фигурантов дела. В ролике запечатлено, как спецназовцы ГУ МВД по Московской области в бронежилетах зашли в квартиру подозреваемого и потребовали от него лечь на пол лицом вниз.