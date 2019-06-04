«Настоящая трагедия»: посольство Армении в РФ прокомментировало убийство экс-спецназовца

Посольство Армении в России отреагировало на новость об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. В причастности к гибели мужчины подозревают выходцев из этой страны. В диппредставительстве произошедшее назвали настоящей трагедией и заявили о готовности оказывать всяческую помощь в расследовании дела. Об этом 4 июня сообщается на официальной странице посольства в Facebook.
По информации телеканала «Царьград», Иван Шуханов, который был другом погибшего Белянкина, провел 4 июня пикет у посольства Армении в Москве, требуя от властей этой страны выдать убийцу экс-спецназовца. По предварительным данным, подозреваемый в преступлении вылетел в Армению. В результате Шуханов был задержан полицейскими, утверждает «Царьград».
Ранее Следственный комитет (СКР) сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина. Речь идет о двух мужчинах 1977 и 1982 годов рождения, рассказала представитель СКР Светлана Петренко. «Роль каждого из них устанавливается следствием», — отметила она. Как сообщила Петренко, в рамках расследования в домах подозреваемых были проведены обыски, правоохранительные органы допросили более 50 человек.
Также было опубликовано видео задержания одного из фигурантов дела. В ролике запечатлено, как спецназовцы ГУ МВД по Московской области в бронежилетах зашли в квартиру подозреваемого и потребовали от него лечь на пол лицом вниз.
В ночь на 3 июня под Красногорском был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. По словам друга погибшего, Ивана Шуханова, военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По сведениям СКР, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек.
Ранее отец убитого экс-военного рассказал, что большинство фигурантов дела уехали в Армению. Белянкин-старший также отмечал, что один из задержанных уже дал показания.