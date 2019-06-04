«Роскосмос» подтвердил факт проникновения похитителей в РКК «Энергия»

Неизвестные лица незаконно проникли на территорию ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева. Об этом «Интерфаксу» заявили в «Роскосмосе». В госкорпорации также подтвердили факт хищений имущества РКК «Энергия», о чем ранее сообщали СМИ. В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.





«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия им. С.П. Королева» в госкорпорации известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения», — заявили представители «Роскосмоса».





Ранее РБК сообщил о краже электронных плат для космической техники в РКК «Энергия». В госкорпорации в ответ заявили, что информация о том, что было похищено, не соответствует действительности. «Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности данного происшествия не представляется возможным», — резюмировали представители «Роскосмоса».





При этом информированный источник «Интерфакса» рассказал, что злоумышленники проникли в цех приборного производства РКК. «Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда, как предполагается, и вынесли ценные предметы», — сказал собеседник агентства. Предположительно, похитители сдали украденное в один из пунктов сбора цветного металла в Подмосковье.





По информации РБК, в майские праздники 2019 года (с 1 по 5 мая) группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование. Об этом агентству рассказал источник в госкорпорации. «Проникновение было зафиксировано камерами наблюдения», — добавил он.





По словам источника агентства, речь идет о краже электронных плат для космической техники (включая научно-энергетический модуль, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией) и швейцарских приборов. По оценке РБК, с учетом высокой стоимости электроники космического назначения ущерб может достигать десятков миллионов рублей.