Что они делали, если довели до взрыва?: Путин призвал проверить завод в Дзержинске

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно. Август, вы сказали? Я услышал. Но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка», — сказал Путин.





Зиничев отметил на совещании, что на «Кристалле» 4 апреля взорвались несколько боеприпасов. Часть производственного комплекса, где хранились боеприпасы, тогда была разрушена. Представители ревизионных органов сразу после этого провели проверку. «Было выявлено 35 нарушений, вручено предписание по их устранению. Срок устранения — до 26 августа», — передает RT слова Зиничева.





1 июня на заводе прогремели два мощных взрыва. ЧП произошло в цехе по производству тротила. После взрывов на территории завода возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла. Число пострадавших 3 июня составило 116 человек, 17 человек были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).





Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что все госпитализированные получат компенсации в 100 тысяч рублей из бюджета области и 50 тысяч рублей из бюджета города.