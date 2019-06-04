Семь площадок и несколько сотен тысяч верующих: Москва встретила Ураза-байрам

В Московской области для празднующих Ураза-байрам подготовили всего 30 молелен, среди которых восемь мечетей, а остальные — молельни и мусульманские центры, здания для которых выкупаются или арендуются общинами, передает РИА Новости.





Для сравнения, в 2016 году, по подсчетам МВД, в праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие 214 тысяч человек.





Ураза-байрам, или праздник разговения, мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день празднования верующие надевают лучшую одежду, после молитвы готовят традиционные блюда и накрывают столы, дарят друг другу подарки, ходят в гости и раздают щедрую милостыню.





Ранее с праздником Ураза-байрам мусульман в России поздравили президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский лидер отметил, что мусульманские общественные организации вносят огромный вклад в развитие межнационального и межконфессионального диалога. Кадыров в своем Telegram-канале пожелал всем мусульманам России и мира благополучия и процветания.





21 марта Духовное управление мусульман (ДУМ РФ) и Совет муфтиев России (СМР) обратились к мусульманам с просьбой не реагировать на провокации и избегать несанкционированных митингов, выйти на которые после теракта в Новой Зеландии призывают через мобильные мессенджеры неизвестные лица. Об этом сообщалось на официальном сайте Совета муфтиев. 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч несколько человек напали на мечети, в результате погибли 49 человек; еще 39 человек, по последним данным, остаются в больницах с тяжелыми ранениями.