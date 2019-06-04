В Осло задержали россиянина, напавшего с ножом на филиппинца

Гражданин РФ напал с ножом на филиппинца в Осло и серьезно ранил его. Полиция применила огнестрельное оружие и элетрошокеры, чтобы задержать злоумышленника. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. По словам очевидцев, россиянин якобы кричал «Аллаху акбар» и в целом вел себя неадекватно. Нападавший уже много лет проживает в Норвегии, сообщает телерадиокомпания NRK.





Инцидент произошел во вторник, 4 июня, в центре норвежской столицы. Босой мужчина с ножом атаковал 30-летнего гражданина Филиппин. По данным следствия, злоумышленник не знал человека, на которого собирался напасть, и они никак не были связаны. Люди, которые были знакомы с нападавшим, сообщили правоохранительным органам о том, что он страдает расстройством психики. Специалисты должны будут оценить психологическое состояние россиянина.





Полиция пока не считает нападение терактом и обвиняет российского гражданина лишь в покушении на убийство. Личность задержанного не раскрывается. Сообщается, что он хорошо известен местной полиции. Также отмечается, что в квартире, где проживал задержанный, произошел пожар. По предварительным данным, поджог устроил сам злоумышленник.





Похожий инцидент произошел в Осло в январе 2019 года. Тогда россиян, прибывший в норвежскую столицу из Башкирии, ударил ножом в спину женщину в магазине. После нападения преступник пытался скрыться, но его задержали недалеко от супермаркета. По словам полицейских, в ходе допроса мужчина заявил, что хотел совершить теракт и убить как можно больше людей.