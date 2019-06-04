Путин открыл памятник узникам концлагерей в Еврейском музее в Москве

Президент России Владимир Путин 4 июня посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. В ходе посещения культурного учреждения глава государства принял участие в церемонии открытия памятника героям сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.
«Памятники — это хорошо, это нужно, но самое главное, чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе, и тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, — это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только истории еврейского народа, но и мировой истории», — подчеркнул Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.
Президент с сожалением отметил, что имена большинства героев сопротивления в концлагерях и гетто уже невозможно установить. «Безоружные, истощенные, фактически обреченные узники самых разных возрастов и национальностей находили силы оставаться людьми в этих адских жерновах, строили планы восстаний и побегов, сопротивления, как могли, поддерживали и спасали друг друга», — сказал Путин. Президент добавил, что участники восстаний в концлагерях не только боролись за свою жизнь, но и отстаивали саму идею человеческого достоинства, которую пытались уничтожить нацисты. Поэтому героев сопротивления можно назвать победителями, уверен Путин.
«Массовое, поставленное на поток уничтожение людей — зверское преступление нацизма, которому нет прощения. Как нет и не может быть оправдания тем, кто добровольно становился соучастником этих злодеяний: бандеровцам, участникам легионов СС, националистическим бандам, которые сеяли смерть в Прибалтике, на Украине, в странах Европы», — заявил президент.
Первый камень мемориала был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста — 29 января 2018 года. Тогда в церемонии вместе с Путиным принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В основе архитектурно-скульптурной композиции, автором которой стал саратовский архитектор Олег Фандеев, лежит идея борьбы, силы духа и противостояния. Конструкция представляет собой две руки, раздвигающие створы дверей. Памятник изготовили из белого и черного мрамора. Композиция также включает в себя интерактивную карту с информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.
В церемонии открытия также приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и председатель Попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Виктор Вексельберг.