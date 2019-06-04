Путин открыл памятник узникам концлагерей в Еврейском музее в Москве

«Памятники — это хорошо, это нужно, но самое главное, чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе, и тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, — это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только истории еврейского народа, но и мировой истории», — подчеркнул Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.





Президент с сожалением отметил, что имена большинства героев сопротивления в концлагерях и гетто уже невозможно установить. «Безоружные, истощенные, фактически обреченные узники самых разных возрастов и национальностей находили силы оставаться людьми в этих адских жерновах, строили планы восстаний и побегов, сопротивления, как могли, поддерживали и спасали друг друга», — сказал Путин. Президент добавил, что участники восстаний в концлагерях не только боролись за свою жизнь, но и отстаивали саму идею человеческого достоинства, которую пытались уничтожить нацисты. Поэтому героев сопротивления можно назвать победителями, уверен Путин.