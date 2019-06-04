«Яндекс» отреагировал на сообщения о требовании ФСБ передать ключи шифрования

«Яндекс» выступил за исполнение законодательства в рамках так называемого пакета Яровой, но без нарушения приватности данных клиентов компании. Так в организации отреагировали на сообщения СМИ о том, что ФСБ потребовала передать ей ключи для дешифровки информации пользователей «Яндекса».





«Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. В законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», — отметили в компании. Об этом 4 июня сообщает ТАСС.





В пресс-службе компании «Яндекс» поясняют, что целью закона является соблюдение интересов безопасности. «И мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей, мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — пояснили в компании. При этом представители «Яндекса» напрямую не ответили, получали ли упомянутый запрос от ФСБ и исполнили ли они требования спецслужбы.





Ранее 4 июня РБК сообщало, что несколько месяцев назад ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом агентству рассказали источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. Оба источника утверждают, что за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более 10 дней. Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос «Коммерсанта» о запросе ФСБ. «Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности и в правительстве, но это не тема администрации президента», — ответил представитель Владимира Путина.





Закон, в рамках которого ФСБ запросила ключи шифрования у «Яндекса», входит в так называемый пакет Яровой. Это федеральный закон № 375 от 6 июля 2016 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». В рамках документа интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями (к ним в том числе относятся «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск»), входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Закон обязывает сервисы из реестра ОРИ в случае поступившего запроса из ФСБ передать спецслужбе «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети Интернет».