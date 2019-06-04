Совладелец S7 попросил Минтранс объяснить слухи о течи из баков SSJ 100

Совладелец группы S7, глава подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП Владислав Филев во время заседания подкомиссии попросил заместителя главы Минтранса Александра Юрчика прокомментировать слухи о течи из баков самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Якутске. В октябре прошлого года SSJ 100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом была разрушена стойка шасси. Замглавы Минтранса не ответил на вопрос, вместо него выступил модератор дискуссии, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, который призвал дождаться отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы с SSJ 100 «Аэрофлота» 5 мая в Шереметьево.





«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия [при повреждении стоек шасси] была течь из баков. Александр Алексеевич [Юрчик], можете вы прокомментировать?» — спросил Филев, цитата по «Интерфакс».





Вместо Александра Юрчика на вопрос ответил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров, пишет информагентство. «У меня есть предложение. У нас завтра будет первый отчет МАКа [по расследованию катастрофы с SSJ 100 «Аэрофлота» 5 мая]. С учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос. И считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание [помешает расследованию]», — заявил Бочаров.





Совладелец S7 уточнил у Олега Бочарова, помешает ли обсуждение ходу расследования по ситуации в Якутске, на что тот ответил утвердительно. «Давайте дождемся официальных итогов. И там [по Якутску] нет официальных итогов, вы это прекрасно знаете, и здесь [по катастрофе в Шереметьево] нет официальных итогов», — добавил замглавы Минпромторга.





9 октября 2018 года SSJ 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ — Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. При аварийной посадке разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы лайнера. На борту самолета находились пять членов экипажа и 91 пассажир, в медпункт за помощью обратились четыре человека.





Самолет SSJ 100 «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Мурманск 5 мая около 18:00, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил аварийную посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. После катастрофы в аэропорту Шереметьево несколько рейсов Superjet задержали и отменили.





Совладелец S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня. Ранее подкомиссией руководила его супруга Наталия, она погибла 31 марта в авиакатастрофе недалеко от немецкого города Эрцхаузен. Разбившийся самолет Epic-LT принадлежал Владиславу Филеву. Помимо Натальи Филевой погибли также находившиеся на борту ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.