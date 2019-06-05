Кличко предложил Саакашвили стать главой его партии «УДАР»

Мэр Киева также заявил, что подобный «союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране» и отметил, что он останется на своем посту, потому что у него «осталось много обязательств перед горожанами».





28 мая 2019 года пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. 29 мая он прилетел из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь. В аэропорту Саакашвили встретили с караваем активисты партии «Рух новых сил». Из-за огромного количества сторонников политика и журналистов образовалась давка — брифинг пришлось перенести из здания аэропорта на улицу. Это вызвало проблемы с проходом пассажиров из терминала.





29 мая Саакашвили, вернувшийся на Украину, поблагодарил нового президента Украины Владимира Зеленского за восстановление гражданства и назвал его «пацаном» и «непростым парнем». Также он заявил, что не будет мстить, а будет строить новую Украину. Отвечая на вопрос журналиста о возможности баллотироваться в Раду, он сказал, что пока не определился с участием в парламентских выборах.