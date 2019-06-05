Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова, отравившегося жидкостью для очистки труб

Состояние 71-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова тяжелое, он находится в реанимации, сообщили медики. 4 июня вечером сын продюсера Бари Алибасов — младший рассказал, что его отца госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.





«Состояние тяжелое, лежит в токсикореанимации», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.





Бари-Алибасов — младший вечером 4 июня рассказал, что врачи сделали его отцу все необходимые процедуры, его здоровью ничего не угрожало. «Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб», — сообщил он РБК, объяснив, что Алибасов «перепутал стаканы».





Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-На». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.