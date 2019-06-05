Счетная палата назвала самые закрытые министерства России

Специалисты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе для Счетной палаты России представили рейтинг открытости среди министерств. Рейтинг оценивался по трем показателям: открытая информация, данные и диалог. Самыми открытыми оказались МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго, а самыми закрытыми — Минобрнауки и Минпросвещения. Всего была проанализирована работа 22 министерств и 50 федеральных служб.





Доклад «Открытость государства в России» опубликован на сайте Счетной палаты. В документе отмечается, что открытость информации — это ее доступность, представленная на сайте министерства, полнота сведений, а также актуальность. Открытость данных — информация, которую ведомство публикует в регулярном режиме, вне зависимости от запросов. Открытый диалог — участие бизнеса и граждан в принятии решений и контроле за их исполнением (сюда входят публичные консультации, экспертизы, онлайн-петиции и многое другое).





По словам специалистов, многие ведомства лишь формально следуют требованиям открытой информации: публикуют малосодержательные или запутанные, а то и устаревшие сведения или не ведут обратный диалог с гражданами страны, занимаясь «отписками». «Никакой позитивной динамики нет, ситуация с открытостью идет по инерции вниз. Никто в правительстве централизованно этой проблемой не занимается, а установки предыдущего правительства не соблюдаются. Поскольку контроля за их реализацией нет, работа пущена на самотек», — сообщи л РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин.





Эксперты высоко оценили качество предоставляемой информации Минфином, МВД, ФСИНом, Минприроды, Минкомсвязи, Роснедрами и Роспатентом. Самые популярные соцсети – МИД, Росгвардия и Росмолодежь.





Самые худшие результаты у Минобрнауки и Минпросвещения: как отмечают специалисты, на их сайтах не работает поиск, нет раздела с открытыми данными, в разделе деятельность часть страниц не функционирует, а также нет версии для слабовидящих. По данным РБК, в Минпросвещения проводится крупное обновление сайта, в том числе в разделах с открытыми данными. Также в ведомстве пообещали учесть все рекомендации Счетной палаты.





Из 50 федеральных служб и агентств самыми открытыми были признаны четыре: Ростехнадзор, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Федеральная таможенная служба (ФТС).