В Минобороны рассказали о безопасном перехвате самолета-разведчика США

В Министерстве обороны России опровергли заявление пресс-службы шестого флота США о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon в небе над Средиземном морем недалеко от берегов Сирии. Как сообщили представители российского ведомства, никаких претензий от коллег из США не поступало, а полеты российских самолетов проходили в рамках международных правил использования воздушного пространства.





«Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — цитирует ТАСС Минобороны РФ.





Кроме того, ведомство рассказало, что комиссия по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки около 18 случаев нарушения режима прекращения огня, а Турция — девять. «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии... зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия — 10, Хама — шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Хама — восемь», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.





В Минобороны РФ также отметили, что в населенном пункте Хатла была проведена гуманитарная акция, было выдано 500 наборов с продовольствием. Также представители ведомства подчеркнули, что количество вооруженных формирований, которые заявили о выполнении условий прекращения боевых действий, не изменилось: их по-прежнему 234.





Ранее представители шестого флота ВМС США рассказали, что российский самолет Су-35 трижды перехватил американский самолет-разведчик США P-8A Poseidon над Средиземным морем в течение 175 минут (почти три часа). Военные США особо подчеркнули, что вторая встреча самолетов была «небезопасной» и создала риски для пилотов. В сообщении также отмечается, что российский пилот вел себя «безответственно», несмотря на то что инцидент происходил в международном воздушном пространстве.