СМИ: Сотрудники Пригожина хотят переложить ответственность за убийство россиян в ЦАР на банды

Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина снимают для российского телевидения документальный фильм про убийство журналистов из РФ Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике (ЦАР), пишет «МБХ медиа». Авторы фильма хотят переложить ответственность за убийство соотечественников на некие «пришлые банды», сообщает издание, ссылаясь на сценарий фильма. В РИА ФАН, которое СМИ связывают с Пригожиным, публикацию назвали «очередным фейком, вброшенным Ходорковским», и подчеркнули, что опубликованный на «МБХ медиа» сценарий не имеет отношения к документальному фильму ФАН.





«Мы не можем отвечать за фантазии сотрудников «МБХ медиа». ФАН не будет комментировать очередной фейк, вброшенный Ходорковским, это будет просто некорректно по отношению к нашим читателям. Текст, опубликованный в качестве документа на ресурсах «МБХ медиа», не имеет отношения к расследованию ФАН», — заявил Daily Storm руководитель ФАН Евгений Зубарев.





Зубарев также сообщил, что сейчас ФАН готовит итоговую публикацию и документальный фильм о результатах расследования убийства Радченко, Расторгуева и Джемаля в ЦАР. «Туда войдут все факты, полученные как нашими журналистами, так и журналистами независимых СМИ, а также другими участниками расследования. Сейчас идет стадия монтажа фильма и подготовка текста к публикации. Наши читатели увидят этот материал первыми и смогут судить о достоверности расследования согласно приведенным в нем фактам и проверяемым свидетельствам, а не по фантазиям сотрудников Ходорковского», — сообщил руководитель издания.





«МБХ медиа» пишет, что главные цели фильма «сотрудников Пригожина» — свалить вину за убийство журналистов на «пришлые банды», «подать в выгодном мирном свете деятельность ЧВК [частных военных компаний]» и «продемонстрировать эффективную деятельность Путина по поддержанию мира во всем мире».





«Основной месседж: русские принесли мир в ЦАР. Спасибо России, спасибо Путину <...> Прямая неявная связка «ЧВК исполняет поручение президента» повысит статус ЧВК и улучшит отношение к ней, улучшит репутацию руководителя, заткнет часть ртов, позволит трактовать присутствие ЧВК в любой части света как обустройство мира», — говорится в опубликованном изданием сценарии.





Связанные с Пригожиным сценаристы якобы также прописали роли для представителя ЧВК, который будет удивляться тому, что Радченко, Расторгуев и Джемаль поехали не на базу к наемным военным, а в другую сторону. «Представитель ЧВК у карты: Смотрите, наша база здесь, учебный лагерь — здесь, а они [российский журналисты] поехали вот сюда — непонятно зачем и явно не к нам. Все это очень похоже на провокацию, кто-то наших ребят грамотно подставил», — указывается в сценарии.





В проекте документального фильма также написано, что лидер одной из повстанческих группировок Нуреддин Адам «скажет, что его люди тут ни при чем, «это кто-то из пришлых банд [виновен в убийстве россиян]».





Журналисты Центра управления расследованиями (ЦУР) бизнесмена Михаила Ходорковского Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. 27 августа 2018-го журналисты РИА ФАН (по сообщениям СМИ, издание связано с бизнесменом Евгением Пригожиным) опубликовали переписку продюсеров ЦУР и погибших журналистов. Из сообщений следует, что их не встретил фиксер Мартин, а сама поездка не была качественно подготовлена. По официальной версии, которую озвучил СКР, съемочная группа стала жертвами грабителей. В ведомстве призвали не доверять расследованию проекта «Досье», поскольку он финансируется Михаилом Ходорковским, который проспонсировал командировку журналистов в африканскую страну.