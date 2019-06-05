Зеленский обвинил Россию в гибели военных ВСУ в Донбассе

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших украинских военных и пожелал скорейшего выздоровления раненым. 5 июня в Минске состоятся консультации Трехсторонней контактной группы, где Украину будет представлять экс-президент Леонид Кучма.





4 июня во время визита в Брюссель Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией и намерении выполнять минские соглашения, призванные урегулировать конфликт в Донбассе. В свою очередь, представители ДНР заявили, что президент Украины должен вести переговоры с ними, а не с Россией, потому что она не является стороной конфликта.





27 мая Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс — он совершил рабочую поездку в Луганскую область, где расположены позиции украинской армии. Во время поездки президент отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат.





20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей Службы безопасности Украины и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения. Политик также подчеркнул необходимость возвращения «потерянных территорий», добавив, что «и Крым, и Донбасс — украинская земля».