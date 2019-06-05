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Глава исполкома СНГ предсказал войну в Венесуэле и Персидском заливе
Новости

Глава исполкома СНГ предсказал войну в Венесуэле и Персидском заливе

По словам Сергея Лебедева, мировая безопасность под угрозой из-за попыток США и НАТО доминировать в мире

Председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании совета министров обороны рассказал, что в Венесуэле и Персидском заливе существует угроза развертывания войн. По его мнению, весь мир находится перед лицом глобальных вызовов и угроз международной безопасности, а также милитаризации информационного пространства.


«Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе, Иран — наглядное тому подтверждение», цитирует РИА Новости Лебедева.


Глава исполкома СНГ также заметил, что из-за «деструктивных действий известных центров силы» в международных отношениях все чаще происходит конфликт, исчезает значимость договоренностей о контроле над вооружением, а также милитаризируется информационное пространство.


«Региональная и глобальная безопасность сегодня рушится из-за настойчивых попыток США и НАТО доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой», добавил Лебедев.


25 мая военные эксперты НАТО приняли решение ввести новую военную стратегию альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, изменения необходимы из-за «ядерной угрозы» со стороны России, а также из-за сложившихся с 2014 года «условий безопасности» на востоке и юге Европы. Глава альянса отметил, что организация продолжает действовать в отношении России по принципу сдерживания и диалога.


Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что Россия усилит войска, размещенные в Южном и Западном военных округах страны, чтобы ответить на размещение сил НАТО у границ РФ. По словам главы Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, усиление будет производиться за счет переброски сил из других округов.


В середине 2018 года НАТО утвердила инициативу «4 по 30». Согласно тексту документа, к 2020 году Североатлантический альянс должен подготовить 30 механизированных батальонов, 30 кораблей и 30 авиационных эскадрилий, которые будет готовы к развертыванию и действиям в течение 30 дней.


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