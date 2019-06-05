Глава исполкома СНГ предсказал войну в Венесуэле и Персидском заливе

Председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании совета министров обороны рассказал, что в Венесуэле и Персидском заливе существует угроза развертывания войн. По его мнению, весь мир находится перед лицом глобальных вызовов и угроз международной безопасности, а также милитаризации информационного пространства.





«Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе, Иран — наглядное тому подтверждение», — цитирует РИА Новости Лебедева.





Глава исполкома СНГ также заметил, что из-за «деструктивных действий известных центров силы» в международных отношениях все чаще происходит конфликт, исчезает значимость договоренностей о контроле над вооружением, а также милитаризируется информационное пространство.





«Региональная и глобальная безопасность сегодня рушится из-за настойчивых попыток США и НАТО доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой», — добавил Лебедев.





25 мая военные эксперты НАТО приняли решение ввести новую военную стратегию альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, изменения необходимы из-за «ядерной угрозы» со стороны России, а также из-за сложившихся с 2014 года «условий безопасности» на востоке и юге Европы. Глава альянса отметил, что организация продолжает действовать в отношении России по принципу сдерживания и диалога.





Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что Россия усилит войска, размещенные в Южном и Западном военных округах страны, чтобы ответить на размещение сил НАТО у границ РФ. По словам главы Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, усиление будет производиться за счет переброски сил из других округов.





В середине 2018 года НАТО утвердила инициативу «4 по 30». Согласно тексту документа, к 2020 году Североатлантический альянс должен подготовить 30 механизированных батальонов, 30 кораблей и 30 авиационных эскадрилий, которые будет готовы к развертыванию и действиям в течение 30 дней.