СКР установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу ГРУ

Следственный комитет (СКР) России установил личность того, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье во время драки. Кроме того, официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о задержании еще двоих участников конфликта. СКР просит суд об аресте всех фигурантов дела.





«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение. СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте Следственного комитета.





4 июня в посольстве Армении в России отреагировали на новость об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. В причастности к гибели мужчины подозревают выходцев из этой страны. В диппредставительстве произошедшее назвали настоящей трагедией и заявили о готовности оказывать всяческую помощь в расследовании дела.





Ранее Следственный комитет (СКР) сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина. Речь идет о двух мужчинах 1977 и 1982 годов рождения, рассказала представитель СКР Светлана Петренко. «Роль каждого из них устанавливается следствием», — отметила она. Как сообщила Петренко, в рамках расследования в домах подозреваемых были проведены обыски, правоохранительные органы допросили более 50 человек.





В ночь на 3 июня под Красногорском был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. По словам друга погибшего, Ивана Шуханова, военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны. Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По сведениям СКР, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек.





Ранее отец убитого экс-военного рассказал, что большинство фигурантов дела уехали в Армению. Белянкин-старший также отмечал, что один из задержанных уже дал показания.